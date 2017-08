Panna cotta's met kaas en worst uit de olie

Voor een schijntje. Laatste aanwinst is een levensgroot boekwerk - 'Cocorico' geheten en rijk voorzien van foto's - waarin les meilleurs fromages et charcuteries (de lekkerste kazen en vleeswaren) uit de Franse regio's te vinden zijn, plus 70 recepten waarin ze gebruikt worden. Een daarvan is panna cotta à la fourme d'Ambert met salie, en saucisses à l'huile (ofwel worsten uit de Midi-Pyreneeën die, als ze gedroogd zijn, in een pot met olie worden doordrenkt). Fourme d'Ambert is een blauwgeaderde koemelkkaas uit de Auvergne (in Nederland goed verkrijgbaar).

Wat de saucisses à l'huile betreft: een lange worst wordt gedroogd naar smaak en dan in stukken van 5 à 10 cm gesneden. Die stukken worst worden rechtop, dicht tegen elkaar aan, in een glazen pot gezet. De ruimte die nog over is in de pot wordt gevuld met zonnebloemolie. De stukken worst moeten helemaal onder staan. Deze in olie ingemaakte worst is lang houdbaar, aromatisch en niet olieachtig van smaak. De 'geparfumeerde' olie is in de keuken uitstekend bruikbaar. Helaas is deze worst zelfs in Frankrijk niet overal en altijd verkrijgbaar. Wij aten bij deze panna cotta 'gewone' maar nog niet té droge worst.

Week de blaadjes gelatine in koud water. Breng de melk met de blaadjes salie aan de kook, zet de pan van het vuur en laat melk en salie een half uur trekken.

Verhit de slagroom zonder hem aan de kook te laten komen, doe de stukjes kaas erin en laat die op laag vuur volledig smelten. Knijp de blaadjes gelatine goed uit en laat ze al roerend oplossen in de room. Giet er de saliemelk bij, roer goed en voeg zout en peper naar smaak toe. Giet het mengsel in eenpersoonspotjes en laat de panna cotta's nog minstens 4 uur in de koelkast opstijven. Eet ze, als u daar de hand op weet te leggen, met een stuk saucisse à l'huile. Of met nog lekker zachte, gedroogde (bijvoorbeeld boerenmet-) worst.

Ingrediënten voor 6: 50 g fourme d'Ambert, zonder korst, in stukjes 6 stukken saucisses à l'huile (of gedroogde worst) van 5-8 cm 3 blaadjes gelatine 2 dl volle melk 2 blaadjes salie 2 dl slagroom zout, zwarte peper

