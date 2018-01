Paniek op Hawaï na vals nucleair alarm

De inwoners van Hawaï zijn inmiddels wel gewend aan waarschuwingen op hun telefoon over tropische stormen en tsunami’s. Maar een alarm over een naderende raket is nieuw. Veertig minuten lang dachten de inwoners van de tropische eilanden dit weekend dat ze zouden worden getroffen door een nucleaire aanval.

Het bleek vals alarm. Een medewerker van het agentschap voor noodgevallen, het Hawaii Emergency Management Agency, drukte per ongeluk op een verkeerde knop. Vervolgens kregen alle mensen op een eiland een sms dat ze beschutting moesten zoeken vanwege een inkomende raket.

Er brak paniek uit. Auto’s stopten midden in een tunnel, sommige mensen zochten bescherming in hun bad. Na een paar minuten werd er een mail rondgestuurd met de mededeling dat de waarschuwing een fout betrof. Maar die bereikte niet iedereen. Pas na veertig minuten kregen alle mensen op het eiland een nieuwe sms.

Gouverneur van Hawaï David Ige ging diep door het stof. “Totaal onacceptabel”, noemde hij het incident. Het agentschap dat verantwoordelijk is voor de waarschuwing beloofde onmiddellijk de werkwijze te veranderen. Voortaan moeten twee mensen hun goedkeuring geven als een waarschuwing met nucleaire dreiging wordt rondgestuurd.

Risico's

De fout laat zien dat het systeem niet waterdicht is. En als het gaat om kernwapens kan dat risico’s met zich meebrengen. Hawaï introduceerde vorige maand het Koude Oorlog-waarschuwingssysteem vanwege de toegenomen dreiging tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Pyongyang deed in september een zesde kernproef. Slechts twintig minuten heeft een raket nodig om Hawaï, onderdeel van de VS, te bereiken.

Daarom test de eilandengroep nu de waarschuwingssirenes. Vorige maand ging dat ook al mis. Sommige sirenes werkten niet, anderen lieten het geluid horen van een ambulance. Het Amerikaanse leger waarschuwt al veel langer voor dit soort incidenten, net als voor de kwetsbaarheid van het nucleaire waarschuwingssysteem.

Beatrice Fihn, directeur van anti-kernwapenorganisatie Ican en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, sprak vorige maand in een interview met deze krant al haar vrees uit voor dit soort fouten: “De VS en Noord-Korea dreigen over en weer, op verschillende plekken wordt de militaire paraatheid verhoogd. En daarmee wordt ook het risico vergroot dat er iets gebeurt bij vergissing, door een misverstand, een misrekening.”

Tijdens de Koude Oorlog was een vals alarm niet uitzonderlijk. Zowel in de VS als in Rusland werden de mensen die werkten voor de waarschuwingssystemen regelmatig geconfronteerd met inkomende raketten. Het bleek om computerstoringen te gaan of om een trainingsprogramma dat per ongeluk terecht was gekomen in het systeem.

De Amerikaanse autoriteiten hebben aangekondigd onderzoek te doen naar het waarschuwingssysteem op Hawaï. President Trump die op het moment van het incident aan het golfen was in Florida, heeft nog niet gereageerd op het valse alarm.