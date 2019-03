Paniek, een bloedbad en nog een schietpartij. Wat er precies gebeurde in Christchurch

De Al Noor-moskee in Christchurch is vrijdagmiddag juist volgestroomd met gelovigen, als een man met een automatisch wapen binnendringt en op de menigte begint te schieten. Op de beelden die hij met een hoofdcamera live op Facebook streamt, is te zien hoe hij na het legen van zijn magazijn terugloopt naar zijn auto, een nieuw wapen pakt en verder gaat met zijn moordpartij, waarbij zeker 41 doden vallen. Uiteindelijk stapt hij in zijn auto, en zet muziek op. Terwijl de zanger ‘Ik ben de God van het hellevuur’ uitroept, rijdt de schutter weg.

Hij laat een bloedbad achter, met gewonden die in paniek de moskee uitrennen. Ooggetuige Len Peneha vertelt later aan persbureau AP hoe hij de moskee binnengaat om slachtoffers te helpen. “Ik zag overal dode mensen. Er waren er drie in de gang, ze waren bij de deur naar de ingang van de gebedsruimte, en in de moskee.”

Het Bengalese nationale cricketteam, dat in Nieuw-Zeeland wedstrijden speelt, ontsnapt aan de dood. Het team arriveert bij de moskee als de schietpartij al is begonnen. Alle spelers blijven ongedeerd.

Autobom

Niet lang nadat de schutter is vertrokken, vindt er een nieuwe schietpartij plaats bij de Linwood-moskee, waarbij acht doden vallen. Elders wordt een autobom gevonden. Ook een dag na de gebeurtenissen is het nog onduidelijk of de dader in de tweede moskee dezelfde is als in de eerste. Gisteren waren drie mensen opgepakt, van wie er één aangeklaagd is voor moord. De rol van de andere twee is nog onduidelijk.

De politie zette Strickland Street in Christchurch af na de vondst van een autobom. © Getty Images

Volgens de filmende schutter handelt hij alleen en heeft hij Nieuw-Zeeland uitgekozen als doelwit om te laten zien dat zelfs de uiteinden van de wereld niet vrij zijn van ‘massa-immigratie’. Deze schutter is zeer waarschijnlijk de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant, die onder die naam zijn moordpartij op internet zet. Hij plaatste op donderdag al een 74 pagina’s tellend manifest op internet, waarin hij zegt te willen terugvechten tegen een genocide op het blanke ras.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is duidelijk in haar beoordeling van de schietpartij: dat is een terroristische daad, gepleegd door een ‘extremist’. In een verklaring plaatst zij de dader buiten de gemeenschap. Over de islamitische migranten en vluchtelingen in de moskee zegt ze: “Zij hebben ervoor gekozen om Nieuw-Zeeland tot hun thuis te maken, en het is hun thuis. Zij zijn wij.”

Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, reageerde op een persconferentie op de aanslagen. © Reuters

Overal in de wereld klinkt in reactie geschoktheid door, en vanuit de islamitische wereld ook verontrusting en boosheid. De Pakistaanse premier Imran Khan twittert: ‘Ik wijt deze toenemende terreuraanslagen aan de hedendaagse post-9/11 islamofobie, waarbij de islam en 1,3 miljard moslims collectief beschuldigd worden voor elke individuele terreurdaad door een moslim’.