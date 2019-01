Pand in Den Haag ingestort, ook laatste slachtoffer onder het puin vandaan gehaald

De brandweer meldt dat het slachtoffer aan de ambulance is overgedragen. De brandweer redde eerder op de avond ook al drie mensen uit het puin.

Lees verder na de advertentie

Met een sloopkraan werden onder meer twee auto’s bij het pand weggehaald. Daarna zijn hulpverleners met de hand stenen en ander puin gaan weghalen. Volgens Omroep West is het slachtoffer aanspreekbaar. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Vooralsnog zijn er geen signalen dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

Bij de instorting van het pand in het Laakkwartier raakten negen mensen zijn gewond geraakt, daarvan zijn er zeven naar meerdere ziekenhuizen gebracht.

Na het instorten van het pand rukten de hulpdiensten massaal uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd.

Op Twitter circuleren foto's die de ravage tonen. Een deel van de voorgevel van het drie verdiepingen tellende pand is weggeblazen, net als een stuk van een portiek. Een aantal kozijnen is door de klap tegen geparkeerde auto's gevlogen. Glasscherven liggen op tientallen meters afstand van het ingestorte bouw. Bewoners van twintig omliggende panden zijn geëvacueerd. Voor hen is een hotel geregeld, zei burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Krikke bezocht zondagavond de rampplek.