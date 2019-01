Pand in Den Haag ingestort, nog zeker één persoon onder het puin

Het specialistisch team van de brandweer maakt een plan voor het redden van die persoon. Negen mensen zijn gewond geraakt, daarvan zijn er zeven naar meerdere ziekenhuizen gebracht.

De brandweer vermoedt dat het pand aan de Jan van der Heijdenstraat is ingestort door een gasexplosie. Hulpverleners doorzoeken het pand. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

Na het instorten van het pand zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd.

Op Twitter circuleren foto's die de ravage tonen. Een deel van de voorgevel van het drie verdiepingen tellende pand is weggeblazen, net als een stuk van een portiek. Een aantal kozijnen is door de klap tegen geparkeerde auto's gevlogen. Glasscherven liggen op tientallen meters afstand van het ingestorte bouw. Bewoners van de beschadigde panden zijn geëvacueerd.

Dubbel glas

Een inwoner van de Drebbelstraat woont dicht bij het huis dat door de explosie instortte. “Ik heb geluk dat ik op het moment van de ontploffing bij de buren zat. Want mijn raam is door de explosie gesneuveld. Bij de andere inwoners van de straat is dat niet gebeurd. Zij hadden dubbelglas en ik niet. Ik ga dat nu ook maar nemen.”

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag noemt de grote explosie in een verklaring ‘voor direct betrokkenen verschrikkelijk’. “De komende uren zal hopelijk meer duidelijk worden’” schrijft ze. “Ook over de oorzaak van deze explosie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren.” Krikke gaat later op zondagavond naar de rampplek.

Het is niet bekend hoeveel mensen ingeschreven staan in het verwoeste pand. De gemeente kon nog niet zeggen of hier onderzoek naar gedaan wordt.

Dit bericht wordt aangevuld.