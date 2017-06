Palestijnse vrouwenactivist: Israël ziet ons als minderwaardig, als slaven

Ze draagt een keurig mantelpak, een parelketting en lipstick. Ze komt met ferme pas aanlopen, op haar hakken over de ongelijke straatstenen van de Oude Stad, excuseert zich: ze is laat. Ze moest ineens een zakelijk overleg leiden.

Nora Kort, een in Oost-Jeruzalem woonachtige Palestijnse, presenteert traditionele gevulde koekjes. Die zijn bereid door vrouwen thuis en worden verkocht in het café 'Bint al-Balad' ('Dochter van het Land'). Het is een van projecten van de Arab Orthodox Society, een vereniging van christelijke vrouwen in de Oude Stad. Kort is de voorzitter.

Haar vader bouwde een nieuw leven op in het oostelijk deel van Jeruzalem, in de ommuurde Oude Stad

Haar familie komt oorspronkelijk uit West-Jeruzalem. Het statige familiepand, met zelfs een oud familiekerkje, is nu in handen van de Zionistische Wereldorganisatie. Haar familie vluchtte tijdens de oorlog in 1948 en kon daarna niet meer terug. Haar vader bouwde een nieuw leven op in het oostelijk deel van Jeruzalem, in de ommuurde Oude Stad.

De Arab Orthodox Society is geen hobbyclub, alles moet professioneel gebeuren. De vereniging werd opgericht ver voor de stichting van Israël, in de jaren twintig. Doel was Palestijnse vrouwen te emanciperen. "Vroeger was de vrouw niet meer dan een meubelstuk", stelt Nora Kort. "Vrouwen scholing en een inkomen geven, en een gevoel van eigenwaarde, dat is zo belangrijk."

Slaven De organisatie heeft ook een kliniek in de Oude Stad. In de gang zitten een paar Palestijnse vrouwen met kinderen te wachten. Er is een huisarts, een tandarts, een laboratorium en een röntgenapparaat. Bij de orthodontist komt het gesprek als vanzelf op de bezetting. De arts woont in Bethlehem en kan hier alleen werken met een vergunning van Israël. "Niet makkelijk om te krijgen als arts. Alleen omdat deze organisatie zo bekend is, lukt me dat." Kort: "Weet je wat Israël fout heeft gedaan? Ze hebben de Palestijnse intelligentsia verjaagd. Anders was er al een oplossing geweest." Het probleem is dat Israël ons als minderwaardig ziet, als slaven Nora Kort Om er direct aan toe te voegen: "Het probleem is dat Israël ons als minderwaardig ziet, als slaven. Ik zeg dat ook tegen de goede Israëliërs, die bereid zijn te luisteren. Jullie moeten accepteren dat jullie niet méér waard zijn dan Palestijnen." Kort is eens naar een congres geweest in haar ouderlijk huis. "Toen we vragen mochten stellen, stond ik op: 'Ik had jullie graag verwelkomd in ons familiehuis'. Het voelde alsof ik in trance was. De directrice die achterin zat zei: 'Oh, uw moeders piano staat hier, waarom nodigt u haar niet uit om te komen spelen?' 'Mijn moeder is oud', zei ik, 'u zou de piano naar haar toe moeten brengen'." Twee weken later kwam Kort weer daar. De piano was weg. "Ze wilden af van het symbool dat herinnerde aan de rechtmatige Palestijnse eigenaar."

