Palestijnse vluchtelingen zijn woedend: Ons recht op terugkeer dreigt te verdwijnen

Van de buitenkant oogt Dheishe als een verwaarloosde, overbevolkte wijk aan de zuidkant van Bethlehem, maar de graffiti en posters in de nauwe steegjes herinneren aan de aparte geschiedenis.

Dheishe is een van de negentien Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever die door VN-agentschap Unwra worden ondersteund. De Amerikaanse regering maakte dit weekend bekend dat zij stopt met de financiële steun aan de organisatie. Bovendien zal het Witte Huis de definitie van vluchteling aanpassen. Zo moet het aantal Palestijnse vluchtelingen gereduceerd worden en het recht op terugkeer worden beperkt.

Alqaisy: "Ik heb eindeloos verhalen meegekregen over Beth Jibrin, het geboortedorp van mijn grootouders." Hemelsbreed is het slechts tientallen kilometers van Dheishe verwijderd, maar omdat het in Israël ligt, kan hij de ruïnes niet bezoeken. "Voor mij is het een toevluchtsoord. Als het me allemaal te veel wordt, zet ik muziek op en droom over dat ene plekje op aarde. Ook al ben ik in Dheishe geboren, toch voel ik me verdreven."

Recht op terugkeer

Dat Trump nu morrelt aan het recht op terugkeer kan vooral politieke gevolgen hebben, vrezen de Palestijnen. De 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen die de Unrwa helpt, hebben in Palestijnse ogen namelijk het volste recht om terug te keren naar het dorp of de stad waar ze uit verdreven werden.

Alqaisy: "In mijn dagelijks leven verandert er niets. Ik word morgen wakker in dezelfde realiteit: door de leefomstandigheden in het kamp word ik eraan herinnerd dat ik vluchteling ben. Maar voor de Palestijnen is het recht op terugkeer een harde eis en een onderhandelingspunt dat we niet kunnen opgeven, zelfs niet in ruil voor compensatie. Het maakt de hoop op een oplossing van het conflict heel klein.''

Schrijver Alsaifi is iets optimistischer. Hij zat samen met Alqaisy op school in het vluchtelingenkamp en vertelt graag over de natte voeten die ze daar 's winters opliepen. "Het besluit van Amerika is bedoeld om ons te isoleren. Als Palestijnse vluchtelingen officieel niet meer bestaan, doen we niet meer mee in het politieke spel. Dan blijven twee opties over. Of we geven de strijd op, of we veranderen ons zelfbeeld. Ik denk dat we in plaats van slachtoffers juist actieve spelers moeten worden."