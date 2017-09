Palestijn doodt drie Israëliërs in nederzetting

De 37-jarige schutter had zich verstopt in een groep Palestijnse arbeiders die voor de toegangspoort van Har Adar stonden te wachten om voor hun werk naar binnen te gaan. Toen beveiligers hem opmerkten, trok hij een vuurwapen en begon te schieten. Bewakers schoten hem daarop dood, zei de politie.

De identiteiten van de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. De schutter kwam uit een dorp in de buurt. Hij zou hebben beschikt over een Israëlisch pasje waarmee Palestijnse arbeiders toestemming hebben om in Israël te werken.

Har Adar ligt ten westen van Jeruzalem, op de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. Sinds september 2015 zijn door Palestijnse aanslagen met messen, vuurwapens en voertuigen 48 Israëliërs, twee Amerikanen en een Brit gedood.



In diezelfde periode doodden Israëlische veiligheidstroepen ruim 255 Palestijnen, de meesten volgens Israël tijdens of na het plegen van een aanslag. In de meeste gevallen waren Israëlische veiligheidstroepen op de Westoever het doelwit.