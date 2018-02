Palestijn (15) raakt deel schedel kwijt, volgens het Israëlische leger door een fietsongeval

De familie werd bekend door de nu 17-jarige Ahed, het meisje dat al jaren geregeld Israëlische militairen klappen verkoopt voor de camera en nu moet verschijnen voor een militaire rechtbank. Haar 15-jarige neefje, Mohammed Tamimi, werd in december door het Israëlische leger in zijn hoofd geschoten. Hij overleefde de aanval, maar raakte een deel van zijn schedel kwijt. Het Israëlische leger beweert nu dat Mohammed een deel van zijn schedelbeschadiging opliep doordat hij van ‘zijn fiets was gevallen’.

Het fietsverhaal dat Mohammed opgaf aan de Israëlische politie zou volgens de dorpsbewonders onder druk zijn afgedwongen

De Israëlische generaal Yoav Mordechai schreef deze week op Facebook dat Mohammed heeft bekend dat de oorzaak van zijn schedelbeschadiging een fietsongeval was. Hij zou met zijn hoofd tegen het stuur zijn aangekomen. Bij de operatie die daarop volgde zou een deel van zijn schedel zijn weggehaald, aldus de generaal. De jongen zou zijn 'leugen' hebben opgebiecht tijdens een verhoor door de politie en het leger.

Ooggetuigen De versie van Mordechai rammelt volgens de Palestijnen en de Israëlische krant Haaretz aan alle kanten. Verschillende ooggetuigen meldden dat Mohammed door zijn hoofd werd geschoten bij rellen tussen Palestijnse jongeren en Israëlische militairen, terwijl hij op een ladder de gebeurtenissen gadesloeg. Uit medische documenten die zijn ingezien door de krant, waaronder een CT-scan, blijkt een kogel de oorzaak te zijn geweest van zijn ernstige verwondingen. Het fietsverhaal dat Mohammed opgaf aan de Israëlische politie zou volgens de dorpsbewoners onder druk zijn afgedwongen. Hij was kort daarvoor door het Israëlische leger opgepakt, samen met tien anderen. Hij was bang dat de politie hem vast zou houden als hij niet zou bekennen. De familie Tamimi heeft geen goed woord over de Israëlische autoriteiten: "Wat begon als een bizarre poging om te bewijzen dat we niet eens een familie zijn, is gedegenereerd tot een ontkenning van de werkelijkheid." De familie refereerde daarmee aan een eerder geheim onderzoek van de Israëlische autoriteiten naar hun afkomst. Veel Tamimi's zijn blond, hebben blauwe ogen, en daarnaast kleden zij zich volgens het hoofd van het onderzoeksteam niet 'Palestijns'. Zij vermoedden daarom dat de familie voor propagandadoeleinden werd ingezet.