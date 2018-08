Pakistanen wilden de Nederlandse ambassade bestormen

Hun oorspronkelijke plan was om vanochtend vroeg op te marcheren naar de ambassadewijk. De demonstranten eisten gisteren dat Pakistan de diplomatieke banden met Nederland zou verbreken. De door Wilders aangekondigde wedstrijd voor Mohammed-cartoons, die hij inmiddels heeft afgeblazen, stuitte ze tegen de borst.

De protestmars begon gisteren in Lahore, 90 kilometer ten zuidoosten van Islamabad en bleek een grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Onderweg voegden zich steeds groepen mensen bij de optocht, die ook werd gevolgd door een stoet voertuigen.

Blasfemie

De protestactie was een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP, een groepering die de onlangs verkozen nieuwe Pakistaanse premier Imran Khan mede in het zadel hielp. De TLP vindt het onverdedigbaar dat iemand oproept om de profeet af te beelden. In Pakistan is dat blasfemie, een ernstig vergrijp.

De Pakistaanse autoriteiten probeerden de acties in de kiem te smoren door te beloven dat ze de wedstrijd van Wilders aan de orde zouden stellen bij de vergadering van de Verenigde Naties, maar dat was voor de demonstranten niet genoeg.

© AP

Om de Nederlandse ambassade te beschermen, werd de wijk waarin die staat gisteren door honderden militairen afgesloten. Maar liever wilden de autoriteiten dat de demonstranten helemaal niet in Islamabad zouden arriveren. Een poging om de aangezwollen stoet te keren, mislukte echter. Het was slechts een korte onderbreking onderweg. De weerstand maakte de toon er niet verzoenlijker op. "Ze moeten ons vermoorden om ons tegen te houden", zei een woordvoerder van de demonstranten tegen AP.

Volgens Buitenlandse Zaken in Den Haag was het personeel van de Nederlandse ambassade extra alert op de situatie. Ook had minister Blok met zijn Pakistaanse collega gesproken, onder meer over de beveiliging van de ambassade. Gisteren werd ook het reisadvies voor Nederlanders naar Pakistan aangescherpt. "Op dit moment vinden er demonstraties plaats tegen Geert Wilders. Vermijd demonstraties", stond te lezen op de site van het ministerie.