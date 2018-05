Pakistanen pikken de mysterieuze verdwijningen niet meer

Het begon allemaal met de verdwijning van Naqibullah Mehsud. Hij zat begin januari 's avonds met wat vrienden in een eethuis in de Pakistaanse stad Karachi toen gewapende mannen in burger binnenstormden. Ze vroegen wie van hen Naqibullah was en namen hem mee.

Het was voor het laatst dat hij levend werd gezien. Anderhalve week later kwam de politie met de verklaring dat Naqibullah was gedood in een 'vuurgevecht' met moslim-extremisten gelieerd aan de Pakistaanse Taliban.

Het incident leidde tot grote woede bij familieleden en vrienden van Naqibullah Mehsud. Zij omschreven hem als een gewone hardwerkende textielarbeider, volstrekt geen Taliban-strijder, die ervan droomde om fotomodel te worden en die spaarde om zijn eigen kledingwinkel te kunnen openen.

Naqibullah postte op Facebook ook geregeld berichtjes over kleding- en haarmode. "Hij was een heel eerlijk persoon", vertelde Abdul Wahid Mehsud, een van zijn vrienden, aan tv-zender Al Jazeera.

Een groepje studenten begon naar aanleiding van Naqibullahs dood protestacties te organiseren tegen de onderdrukking van de Pashtuns, de etnische minderheid waartoe hij behoorde. En dat verzet groeide in enkele maanden uit tot een grote protestbeweging van Pashtuns, tegen de onderdrukking door het Pakistaanse leger.

Vele duizenden betogers komen inmiddels naar demonstraties in steden als Karachi, Quetta, Peshawar en Lahore en scanderen daar leuzen tegen de militairen. "Zelfs als ze ons in kleine stukjes snijden, zullen we niet terugdeinzen", aldus Naqibullahs vriend Abdul Wahid Mehsud. "We hebben alle schepen achter ons verbrand."

De ongeveer 40 miljoen Pashtuns vormen ruwweg een vijfde van de bevolking in Pakistan. Velen van hen zijn afkomstig uit de bergachtige tribale gebieden aan de grens met Afghanistan, waar het leger al jaren vecht tegen de Pakistaanse Taliban, die grotendeels bestaan uit Pashtuns.

Collectieve straffen De troepen treden daarbij keihard op, ook tegen Pashtun-burgers. Verdwijningen, martelingen en buitengerechtelijke executies zijn aan de orde van de dag. Huizen van familieleden van Taliban worden met bulldozers platgewalst en hele dorpen worden collectief bestraft voor Taliban-aanvallen in hun gebied. Ook voeren Amerikaanse drones geregeld luchtaanvallen uit in het gebied, om vermoede terroristenleiders te doden. De betogers zijn het nu zat. De energieke academicus Manzoor Pashteen, een slanke twintiger met halflang donker haar en een getrimd baardje, heeft zich opgeworpen als de leider van de Pasthun Beschermingsbeweging (PTM), zoals de nieuwe groep zichzelf noemt. Een rood-zwart traditioneel mutsje dat Pashteen vaak op heeft, is zelfs uitgegroeid tot een symbool van de demonstraties. Pashteen en zijn medestanders organiseren hun manifestaties via sociale media als Twitter en Facebook, vrijwel geheel buiten de reguliere politieke partijen, stamhoofden en media om. Ze eisen onder meer een onderzoek naar de veelvuldige verdwijningen, martelingen en buitengerechtelijke executies, en vrijlating van Pashtun-gevangenen. (Tekst gaat verder onder afbeelding) Manzoor Pashteen © AFP Ook willen ze dat het leger meer werk maakt van het ruimen van niet-ontplofte landmijnen en andere explosieven in de tribale gebieden. Daarbij uiten ze harde kritiek op de militairen, iets dat zeer riskant is in Pakistan. "We moeten naar de plek die ons heeft verwoest", riep Pashteen onlangs tijdens een demonstratie. "Het is GHQ!", voegde hij eraan toe, doelend op het hoofdkwartier van de strijdkrachten in garnizoensstad Rawalpindi. De Pakistaanse autoriteiten zijn verbijsterd door de openlijke kritiek op het leger en reageren tot nu toe enigszins dubbelzinnig op de protesten.