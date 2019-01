Pakistan arresteert Taliban-leider ‘om signaal af te geven’

Volgens de Taliban is de arrestatie bedoeld om hen onder druk te zetten in vredesoverleg met de Amerikanen. “Ze hebben hem gearresteerd om een signaal af te geven”, aldus een hoge Taliban-functionaris.

De gearresteerde man, Hafez Mohibullah, was minister van religieuze zaken in het Taliban-bewind, dat in 2001 door Amerikaanse troepen werd verdreven. Hij woonde kennelijk al een aantal jaar in Peshawar. Zijn arrestatie komt vlak voor een bezoek van Zalmay Khalilzad, de Amerikaanse vredesgezant voor Afghanistan, aan Pakistan. De Verenigde Staten roepen Pakistan al jaren op om zijn grondgebied niet langer door de Taliban te laten gebruiken als uitvalsbasis.

Het Pakistaanse leger en de in­lich­tin­gen­dienst ISI proberen de Taliban over te halen om zowel de Amerikanen als de Afghaanse regering te ontmoeten Ahmed Rashid

Volgens de gerenommeerde Pakistaanse analist Ahmed Rashid krijgt Washington daarbij steun van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Ook zij zetten volgens hem druk op Pakistan om de Taliban aan te pakken. Beide Arabische landen hebben Pakistan, dat in geldnood zit, onlangs noodleningen beloofd, wat hun invloed geeft. “Volgens mij is het Pakistaanse beleid veranderd”, aldus Rashid. “Het leger en de inlichtingendienst ISI proberen de Taliban over te halen, te bewerken om zowel de Amerikanen als de Afghaanse regering te ontmoeten.”

Trump wil weg uit Afghanistan De Amerikaanse president Donald Trump ergert zich al jaren aan de zich voortslepende militaire interventie in Afghanistan, die al bijna achttien jaar duurt. Het is de langstdurende oorlog die de VS hebben gevoerd. Voordat hij president werd, verkondigde Trump dat de Amerikanen zich moesten terugtrekken. Na zijn aantreden stuurde hij, op aandringen van zijn generaals en met tegenzin, nog wel duizenden extra militairen, vooral om lokale troepen op te leiden. Bovendien gaf hij Amerikaanse commandanten een vrijere hand bij luchtaanvallen. Maar inmiddels heeft Trump zijn diplomaten opgedragen om te proberen vredesoverleg op te starten, in de hoop een succesvolle exit mogelijk te maken. De laatste tijd voerde de Amerikaanse gezant Khalilzad in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten daartoe al verkennende gesprekken met de Taliban. Hij lijkt zich daarbij pragmatisch op te stellen en ook bereid te zijn om rechtstreeks met de Taliban te onderhandelen over vrede. Als dit zo blijft, is een belangrijk struikelblok weggenomen. Want jarenlang stelde Washington zich op het standpunt dat alleen de Afghaanse regering vredesonderhandelingen kon voeren met de Taliban. Terwijl de Taliban op hun beurt juist weigerden met de regering in Kabul te praten, omdat ze die zien als een marionet van de VS. Zij wilden alleen direct met de Amerikanen praten.

Dreiging van Islamitische Staat De Amerikanen verjoegen het Taliban-bewind in 2001 omdat het Al-Qaida op zijn grondgebied liet opereren. Nu hebben de VS in Afghanistan nog zo’n 14.000 militairen, die worden bijgestaan door enkele duizenden manschappen van bondgenoten. De Taliban zijn al tijden weer in opmars en plegen geregeld bloedige aanslagen. Ook terreurbeweging Islamitische Staat heeft de laatste jaren voet aan de grond gekregen in Afghanistan.

