Pak eens koolzaadolie voor het pilafpotje

We hebben onze eigen koolzaadolie, van Hollands Goud of Brassica olie, die wordt gewonnen uit de zaden van de koolzaadplant in Oost-Nederland. Uit de geschilde kernen van de koolzaden ontstaat na persing een natuurzuivere olie met een nootachtige smaak. Koolzaadolie is naast mild en lekker ook rijk aan vitamine A en E. Bovendien onderscheidt deze olie zich door de grote hoeveelheid omega 3 (alfalinoleenzuur) en omega 6. Dit is een essentieel vetzuur, nodig voor een goede gezondheid en daarnaast zou het de kans op chronische ziekten verlagen.

Koolzaadolie is een duurzaam en verantwoord product, niet alleen omdat het koolzaad uit Nederland komt. De teelt van koolzaad levert ook nog eens een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de sterk teruglopende bijenstand in Nederland, mits de koolzaad onbespoten is.

Verwar koolzaadolie niet met raapzaadolie. Al zijn de verschillen tussen de planten klein, de namen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Koolzaad is een landbouwgewas terwijl raapzaad van oorsprong een inheemse wilde plant is. De voedingswaarde is wel praktisch gelijk.

Ingrediënten voor vier personen: 250 gram zilvervliesrijst

2 eetlepels (koolzaad- eventueel zonnebloem)olie

30 gram boter 2 uien

1 kleine struik bleekselderij

5 dl groentebouillon

100 gram rozijnen

150 gram (kastanje) champignons

1 theelepel gistextract (Marmite)

150 gram cashewnoten

2-3 takjes bladpeterselie