Paardenstront en stro - waarom eten champignons hun koningsmaal niet op?

De Nederlander eet gemiddeld twee kilo champignons per jaar, maar Nederlandse kwekers produceren bijna acht keer zoveel: 270 miljoen kilo witte en bruine paddestoelen, waarvan 40 procent vers en de rest verwerkt. Nederland is daarmee niet de grootste paddestoelenproducent ter wereld, maar wel de grootste exporteur.

Die miljoenenindustrie drijft op een ander Nederlands succesverhaal: compost. Niet de prut uit de achtertuin: champignons groeien op een zorgvuldig samengestelde cocktail van paardenstront en stro, aangevuld met gips en soms een beetje kippenpoep. Die ingrediënten worden met tonnen tegelijk in speciale bunkers gecomposteerd met behulp van bacteriën en speciale schimmels, die tegen de hoge temperaturen bestand zijn. De resulterende mix is dermate geschikt voor het kweken van champignons, dat ook dit spul over de hele wereld wordt geëxporteerd.

Kwekers stoppen in de compost schimmeldraden van Agaricus bisporus, de schimmel die uiteindelijk champignons op gaat leveren. Na twee of drie oogsten daalt de verdere opbrengst sterk en wordt de compost vervangen. Het goedje dat overblijft, compost vol schimmeldraden en met flink minder voedingstoffen erin, heet 'champost'. Het merendeel gaat naar Duitsland, en wordt daar gebruikt als bodemverbeteraar.

Schimmels De champignons hebben echter niet alles wat er te eten valt ook opgenomen: er zitten nog steeds plantaardige stoffen uit het stro en het paardenvoer in. Lignine bijvoorbeeld, een belangrijk onderdeel van de celwanden van planten, en bepaalde suikerverbindingen. De champignon eet zijn bordje compost niet goed leeg. Stel nou dat je champignons zou kunnen kweken die die plantaardige moleculen wel goed opnemen? Een paar procent meer productie op 270 miljoen kilo, dat loont al gauw de moeite. STW, een verstrekker van beurzen voor technologisch onderzoek, zette geld klaar voor een project dat die mogelijkheid moest onderzoeken. Het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, tegenwoordig het Westerdijk Instituut geheten, en de universiteiten van Utrecht en Wageningen gingen aan de slag.

Promotie De Utrechtse bioloog Aurin Vos promoveerde deze week op zijn bevindingen in dit project. In een Wageningse proefboerderij deed Vos proeven met genetisch aangepaste champignons. Niet, zo haast hij zich te zeggen, omdat de paddestoelenboeren een gentech-product op de markt willen brengen. "De industrie wil alleen weten of er bepaalde genen zijn waarop ze bij de veredeling zouden moeten selecteren", legt hij uit. Als bepaalde stoffen achterblijven in de champost, kun je een champignon uitrusten met een gen dat hem in staat stelt om die moleculen af te breken tot kleinere stukjes. Die stukjes kan hij vervolgens wél opnemen, hopelijk. Dat is wat Vos en zijn collega's probeerden. Allereerst een gen voor de suikers. "Het gen gh43 zou een eiwit op moeten leveren dat precies die suikerverbindingen afbreekt waarvan onze collega's in Wageningen hebben vastgesteld dat ze zich ophopen", aldus Vos. "De transgene champignons maakten dat eiwit ook echt aan: het zit aantoonbaar in de champost, na de oogst. Maar de hoeveelheid van die suikers is nauwelijks veranderd: het spul hoopt nog gewoon op."

Moleculair-biologisch bestek Iets vergelijkbaars gebeurde met een transgene champignon die lignine beter af moest breken. "Agaricus breekt ongeveer de helft van de lignine in de compost af tijdens de vegetatieve groei - dus voordat er paddestoeltjes zijn - en daarna nog maar een klein beetje. Lignine wordt overigens niet als voedingsbron gebruikt, het is een soort schild dat andere stoffen beschermt tegen de enzymen van de schimmel. Het idee was dus dat als we lignine verder konden laten afbreken, er meer voedingsstoffen voor de schimmel beschikbaar zijn. Maar ook van deze variant konden we niet meer paddestoelen oogsten." Een derde gentech-paddestoel werd zo aangepast dat hij veel meer aanmaakte van een stof die een rol speelt bij de vorming van paddestoelen uit de schimmel. Ook dat leverde geen grotere oogst op, maar wel een snellere oogst. Vos: "Deze champignons waren wel van iets mindere kwaliteit, maar misschien dat dit gen voor de industrie toch interessant is om mee verder te gaan." Maar waarom werkten die eerste twee niet? Er is eten, je geeft moleculair-biologisch bestek, wat gaat er mis? Als iets niet werkt, kan het aan van alles en nog wat liggen. Je krijgt steeds nieuwe vragen, dat is het mooie van wetenschap. Vos: "Als iets werkt, dan werkt het gewoon. Maar als iets niet werkt, kan het aan van alles en nog wat liggen. Je krijgt steeds nieuwe vragen, dat is het mooie van wetenschap. Misschien zijn de omstandigheden in de compost niet geschikt om de eiwitten te laten werken. Misschien maakt de champignon het eiwitje alleen maar aan op een plek waar hij het niet kan gebruiken. Misschien ....." De cham­pig­non­schim­mel eet dus zijn bordje met compost niet leeg omdat hij - voordat er paddestoeltjes komen, althans - nauwelijks leeft van compost. Misschien is er wel iets heel anders aan de hand. Vos en zijn collega's deden ook metingen aan compost tijdens de champignongroei: ze maten de hoeveelheid chitine. Dat is een stof die in de celwand van schimmels zit. En die hoeveelheid bleef vrijwel constant. Vos heeft een verklaring: A. bisporus was de composteerschimmels aan het opeten. De champignonschimmel eet dus zijn bordje met compost niet leeg omdat hij - voordat er paddestoeltjes komen, althans - nauwelijks leeft van compost. Hij eet juist de composteerders! Vos houdt nog een kleine slag om de arm: "Mijn promotor, hoogleraar Han Wösten wil nog even een experiment doen met radioactieve labels, dat 100 procent zekerheid moet geven."

Spil Stel dat het klopt: hoe kan het dan dat van zo'n algemeen organisme, spil in zo'n grote sector, nog niet eens bekend is wat het precies eet? Vos: "De champignonindustrie is al zo'n zestig jaar actief in Nederland. Al die tijd is het kweekproces door vallen en opstaan verbeterd: boeren die met elkaar praten en tips uitwisselen. Zo ontstaat een manier van doen die heel goed is, in de praktijk. Je weet dat het werkt, je weet alleen niet altijd waaróm." Of het nieuwe inzicht ook onmiddellijk tot efficiëntere champignonteelt leidt, betwijfelt hij: "Er is geen wondermiddel dat alles in één keer beter maakt. Je zit met een complex systeem van verschillende materialen en verschillende micro-organismen, en op alles wat je doet, zal dat systeem reageren. Stel dat je bijvoorbeeld wat extra suiker door je compost roert, zodat de bacteriën harder gaan groeien. Dan zou het goed kunnen dat je juist meer krijgt van een bacteriesoort die slecht is voor de paddestoelen. Je weet niet wat er gaat gebeuren, en alles wat je probeert heeft consequenties. Biologie is net politiek: een idee dat heel goed líjkt, pakt lang niet altijd zo uit."

De schimmel trekt sprintjes Tijdens de vegetatieve fase van de champignonteelt, als er nog geen paddenstoel te zien is, maar de schimmel al wel hard bezig is om een schimmelnetwerk in de compost te bouwen, gebeurt er iets geks. De hoeveelheid CO2 in de groeikas neemt ineens snel toe: de schimmel gaat een paar uur lang sneller ademen, en doet het daarna weer rustiger aan. "Wat-ie doet? Geen idee", zegt bioloog Aurin Vos. "Sprintjes trekken, was mijn eerste gedachte. Het zou iets met groei of lignine-afbraak te maken kunnen hebben. Wat we wel hebben gezien: het gedrag verloopt min of meer synchroon. De ene kant van de groeibak doet het ietsje later dan de andere kant. Er zit een beetje tijd tussen, blijkbaar is die nodig voor de communicatie tussen de linker- en de rechterkant. Maar snij je de plak compost in tweeën, en leg je de plakjes twee centimeter uit elkaar, dan ademen de linker en de rechterhelft niet meer synchroon." Het signaal is dus blijkbaar geen vluchtige stof. Ook een velletje aluminiumfolie vormt een barrière voor het signaal om samen te gaan werken - waaraan er dan ook gewerkt mag worden. Vos: "Voor de champignonkweker is dit niet zo interessant, maar voor mij was dit het meest verrassende van mijn hele promotieonderzoek. Deze schimmeldraden geven een signaal door aan elkaar, dat ervoor zorgt dat hun activiteit gelijkloopt."

