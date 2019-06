Öztürk weer verbaal slaags met voorzitter en Tweede Kamer

Donderdag viel de hele Tweede Kamer over Öztürk heen, toen hij tijdens een debat over Turkije SP-Kamerlid Sadet Karabulut beschuldigde van terroristische sympathieën. ‘Schandelijk’ noemde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind de aantijgingen. ‘Heel laag’, vond Sven Koopmans (VVD).

Karabulut, van Koerdische afkomst, sprak in het verleden op bijeenkomsten waar ook sympathisanten van de Koerdische terreurbeweging PKK aanwezig waren. Het SP-Kamerlid zei donderdag dat zij ‘geen enkele moeite’ heeft om de PKK een terroristische organisatie te noemen.

‘Monddood’

Kamervoorzitter Khadija Arib berispte Öztürk al vaker en riep het Denk-Kamerlid donderdag op te stoppen met zijn beschuldigingen en ‘een beetje respect’ te betonen. “Voor dit huis, de regels die we hebben afgesproken en voor de functie van voorzitter.” Ze draaide de microfoon van de doorpratende Öztürk uit. Toen ze zei dat diens spreektijd erop zat, weigerde het Denk-Kamerlid terug te gaan naar zijn stoel: “Ik heb nog anderhalve minuut spreektijd”. Toen hij uiteindelijk toch terugliep, riep hij dat hij ‘monddood’ werd gemaakt.

Een paar maanden geleden botste Öztürk al hard met PVV-Kamerlid Machiel de Graaff, die hij had uitgemaakt voor fraudeur. De Graaff riep vervolgens naar Öztürk dat hij hem zou najagen.

Denk beschuldigt vaker Kamerleden van Turkse afkomst van terroristische sympathieën of een gebrek aan (Turkse) va­der­lands­lief­de

Denk beschuldigt vaker Kamerleden van Turkse afkomst van terroristische sympathieën of een gebrek aan (Turkse) vaderlandsliefde. Zo werd het inmiddels vertrokken GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil in een Denk-filmpje uitgemaakt voor ‘hypocriet’, wat ook valt op te vatten als ‘ongelovige’. Özdil kreeg vervolgens veel haatmail over zich heen.

Arib was ook al eens doelwit van Denk. Zij werd opgevoerd in een filmpje van de fractie, omdat zij de Kamer tijdens ramadan geen vrij wilde geven. Oproepen aan Denk van Arib en het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, om te stoppen met onverzoenlijke filmpjes, hebben tot nu toe niets uitgehaald.