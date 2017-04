Oxfam Novib: Balkanlanden gebruiken geweld tegen vluchtelingen

De voorbeelden staan in een rapport van Oxfam Novib, ‘A Dangerous ­Game’, dat vandaag wordt gepresenteerd. In samenwerking met twee ­organisaties uit Servië en Macedonië ondervroeg Oxfam de afgelopen maanden 140 vluchtelingen en vroeg naar de ervaringen over de tocht naar Europa. Alle ondervraagden meldden dat ze zich onrechtvaardig behandeld voelden door autoriteiten, in sommige gevallen was er sprake van ­geweld.

Stokken en honden

Neem Tariq. Hij probeerde met 22 andere mannen begin dit jaar de Hongaarse grens over te steken, zo valt te lezen in het rapport. Ze knipten het hek bij de grens open, maar werden niet veel later onderschept door mannen die zeiden dat ze van de grens­politie waren. Ze werden geslagen met stokken en opgejaagd door honden. De telefoons moesten Tariq en zijn vrienden inleveren, vervolgens werden ze teruggestuurd naar Servië.

Het voorbeeld sluit aan bij eerdere, onbevestigde berichten uit Hongarije waarin wordt gerept over mishandeling van vluchtelingen. Boedapest treedt streng op tegen asielzoekers en sluit ze sinds kort op in containerkampen bij de grens. Dat druist in tegen internationale wetgeving, die stelt dat vluchtelingen niet mogen worden opgesloten voordat ze asiel hebben aangevraagd.

Ook in andere Balkanlanden worden de asielprocedures vaak niet nageleefd, blijkt uit het rapport. Zo beloofde de Servische politie dat ze een groep vluchtelingen, onder wie een 2-jarig kind, naar een opvangcentrum zouden brengen. In plaats daarvan werden ze gedropt in een Bulgaars bos, net over de grens, in de vrieskou. Ze overleefden het, maar twee van hen raakten door onderkoeling bewusteloos.

Servië werd begin dit jaar bekritiseerd toen het tweeduizend vluchtelingen in de kou liet staan.