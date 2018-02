Oxfam blijft aangeschoten wild in Verenigd Koninkrijk

De storm rond Oxfam gaat maar niet liggen. Vandaag publiceerde de hulporganisatie het interne rapport dat naar aanleiding van de misstanden op Haïti was opgesteld. Oxfam-medewerkers organiseerden in 2010 en 2011 seksfeesten op het eiland, waarvoor prostituees werden ingehuurd.

Het rapport, dat tien pagina’s telt, werd in de nasleep van de misstanden intern gemaakt nadat een klokkenluider zich bij de directie had gemeld. Maar jarenlang hield Oxfam het schandaal stil. Drie medewerkers werden naar aanleiding van het rapport naar huis gestuurd zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven, vier anderen werden ontslagen.

Verder bleek volgens het rapport dat drie van de betrokken medewerkers een getuige met geweld onder druk hadden gezet om niet te verklaren. Ook is volgens Oxfam niet uit te sluiten dat er minderjarige sekswerkers bij betrokken waren.

Wederopbouw

Haïti was in 2010 een van de meest hulpbehoevende landen ter wereld. De zware aardbeving had grote delen van het eiland totaal verwoest. Oxfam, dat in negentig landen actief is, was een van de organisaties die zich boog over de wederopbouw. 220.000 mensen kwamen om het leven, anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos. Het team stond onder leiding van de Belg Roland van Hauwermeiren.

Volgens de Britse krant The Times organiseerden de Oxfam-medewerkers in die periode regelmatig avonden in hun onderkomen waarbij sekswerkers werden uitgenodigd. Dat gebeurde volgens de krant ook bij Van Hauwermeiren thuis. Zijn villa stond bekend als ‘het adelaarsnest’, terwijl het appartementencomplex met Oxfam-medewerkers ‘het hoerenhuis’ als bijnaam droeg. Van Hauwermeiren was een van de medewerkers die zonder verdere disciplinaire maatregelen op non-actief werd gesteld. Hij ontkende tegenover de Belgische zender VTM vorige week de beschuldigingen.

The Times citeert verder verschillende anonieme bronnen die vertellen over ‘orgies waarbij de meisjes witte Oxfam-T-shirts droegen’. De avonden zouden bekend staan als ‘jong vlees-barbecues’. Prostitutie is verboden op Haïti. Daarnaast druist dit volledig in tegen de gedragscode van ngo’s.