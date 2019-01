Oxfam: 26 superrijken bezitten evenveel als de armste helft van de mensheid

Dat meldt Oxfam Novib vandaag in het rapport ‘Public Good or Private Wealth’. Jaarlijks publiceert deze ontwikkelingsorganisatie een onderzoek naar ongelijkheid in de wereld. Aanleiding is het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Deze nieuwjaarsreceptie voor internationale machthebbers en de zakelijke elite begint woensdag.

Oxfam vindt het een zorgelijke trend dat de belastingdruk voor de rijken internationaal afneemt.

Vorig jaar bezaten 26 superrijken evenveel als de armste helft van de mensheid, oftewel 3,8 miljard mensen. In 2017 waren dat nog 43 miljardairs. Positief is dat het aantal mensen in extreme armoede de afgelopen decennia is teruggelopen. Maar sinds 2013 is de snelheid waarmee armoede afneemt gehalveerd, blijkt volgens Oxfam uit cijfers van de Wereldbank.

Bezos Oxfam vindt het een zorgelijke trend dat de belastingdruk voor de rijken internationaal afneemt. Het gemiddelde tarief voor de winstbelasting daalde van 38 procent in 2003 naar 24 procent in 2018 wereldwijd. Ook Nederland besloot onlangs het winstbelastingtarief verder te verlagen. Gezien de grote verschillen in welvaart noemt Oxfam de belastingregels onrechtvaardig. In sommige landen, zoals Brazilië, betaalt de armste 10 procent van de bevolking nu een groter deel van hun inkomsten aan belasting dan de rijkste 10 procent. Ook in de VS kwamen de rijken goed weg met de belastingherziening van president Trump. ’s Werelds rijkste man, Amazo topman Jeff Bezos, zag zijn fortuin groeien tot 112 miljard dollar. Oxfam merkt op dat 1 procent van zijn vermogen gelijkstaat aan het budget voor volksgezondheid in Ethiopië, een land met 105 miljoen inwoners.

