Bij het incident is ook een gewonde gevallen. Het is een OVSE-medewerkster uit Duitsland, meldt de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken Sebastian Kurz via Twitter. Oostenrijk is dit jaar de tijdelijke voorzitter van de OVSE.

De slachtoffers maakten deel uit van een waarnemersteam van zes leden die in gepantserde OVSE-auto's patrouilleerden in de buurt van de plaats Loehansk, een van de bolwerken van pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne.

Kurz sprak via Twitter zijn condoleances uit aan de nabestaanden en zei te hopen op spoedig herstel van de gewonde. Ook kondigde hij een grootschalig onderzoek aan en beloofde dat de schuldigen terecht zullen staan.

Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken condoleerde in een reactie de nabestaanden en riep op tot een onderzoek en het ter verantwoording roepen van degenen die de mijn hebben geplaatst.

De Oekraïense president Porosjenko heeft zijn afschuw uitgesproken over het ongeval dat zich afspeelde in het Donbassgebied dat grotendeels onder controle staat van door Rusland gesteunde rebellen. "De veiligheid van de waarnemers moet gewaarborgd zijn'', zei hij op Facebook. Hij wees de Oekraïense Minister van buitenlandse zaken Pavel Klimkin aan als leider van het onderzoek van het incident.

