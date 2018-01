Overwinterende scheidsrechters bereiden zich voor op komst videoscheids

Drie dagen waren ze in Zeist bij elkaar om te trainen, de eerste helft van het seizoen te evalueren en vooruit te blikken naar het halfjaar waarin de beslissingen in alle competities vallen. Daarnaast bereidt de arbitrage zich ook voor op de komst van videoarbitrage. Nu wordt daar alleen nog in bekerwedstrijden mee gewerkt, maar het zou zomaar kunnen dat in augustus, vanaf de start van het nieuwe seizoen, tijdens alle eredivisieduels met scheidsrechters over de schouder wordt meegekeken of ze de juiste beslissing nemen.

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis moet er vooral over het financiële vraagstuk een knoop worden doorgehakt. “Als er tijdens alle wedstrijden in de eredivisie gebruik wordt gemaakt van video-arbitrage dan zorgt dat voor extra aanstellingen van scheidsrechters. Want er moeten ook een scheidsrechter en een assistent in de ‘wagen’ naar de wedstrijd op beeld kijken. Daarvoor is ook weer apparatuur nodig. De vraag is wie er voor die extra kosten op gaat draaien.”

Op het gebied van vi­deo-ar­bi­tra­ge in het voetbal is Nederland wereldwijd al jarenlang voorloper, maar het wordt niet gebruikt in de Eredivisie

Op het gebied van video-arbitrage in het voetbal is Nederland wereldwijd al jarenlang voorloper. Tijdens officiële toernooien was Danny Makkelie, die ook nationale en internationale wedstrijden fluit, geregeld video-scheidsrechter. Tijdens het wereldkampioenschap voor clubs in 2016 deed hij dat bijvoorbeeld en vorig jaar, tijdens het WK voor spelers onder twintig jaar, bekeek hij tijdens de finale of landgenoot Björn Kuipers op cruciale momenten wel de juiste beslissing nam.

Videoref Maar ondanks dat Nederland het initiatief neemt als het gaat om video-arbitrage, wordt het systeem nog niet gebruikt in de eredivisie. En dat terwijl er in Portugal, Italië en Duitsland al wel mee wordt gewerkt. Dat zorgde volgens Nijhuis voor grappende opmerkingen bij de UEFA. “Ze zeiden daar: ‘jullie hebben ons ermee opgezadeld en nu ze het in andere landen gaan gebruiken doen jullie niet mee’,” zegt Nijhuis lachend. Maar daar komt verandering in en wellicht dus in augustus al. Als er tijdens alle wedstrijden in de eredivisie met een video-scheidsrechter gewerkt gaat worden, dan betekent dat ook een aanpassing in de manier van fluiten. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld ten onrechte voor buitenspel wordt gefloten, waardoor een doelpunt niet wordt gemaakt, terwijl dat wel had gekund als het spel door was gegaan, moeten scheidsrechters minder snel fluiten als ze niet helemaal zeker zijn van hun beslissing. Op het veld wil ik nog wel eens wat risico’s nemen en door laten spelen, maar als vi­deo-scheids­rech­ter kan dat niet. Bas Nijhuis, scheidsrechter Het spel kan dan doorgaan en de video-scheidsrechter kan op de achtergrond beoordelen of er een juiste beslissing is genomen, of dat er alsnog moet worden ingegrepen. “Nu wil iedereen gelijk duidelijkheid, dus zeggen we ook tegen onze grensrechters dat ze direct moeten vlaggen als het bijvoorbeeld buitenspel is. Maar straks moeten ze daarmee dus wachten. Die aanpassing is heel moeilijk.” Als Nijhuis zelf plaatsneemt achter de beeldschermen zal hij zich ook moeten aanpassen, erkent hij. “Op het veld wil ik nog wel eens wat risico’s nemen en door laten spelen, maar als video-scheidsrechter kan dat niet. Dan zal ik echt soms tegen mezelf moeten zeggen: ‘Bas, hier moet voor gefloten worden’. Ik kan dan niet teveel mijn eigen fluitstijl hanteren.”