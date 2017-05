Overvecht kan niet op tegen criminaliteit

Drugshandel, schietpartijen maar ook het witwassen van geld via autogarages, horeca en illegaal gokken. In de Utrechtse wijk Overvecht vermengt de onderwereld zich steeds vaker met de bovenwereld, zo blijkt uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). "Een herkenbaar en tegelijkertijd ernstig beeld", volgens burgemeester Jan van Zanen (VVD).

"Je weet, ziet en hoort dat er allerlei criminaliteit is, maar uit politiecijfers en bewonersmeldingen komt dat niet naar voren", stelt hij in een schriftelijke reactie. Van Zanen, die opdracht gaf tot het onderzoek, informeerde de gemeenteraad vorige week in een besloten bijeenkomst. Het rapport, waarvoor gesproken is met tientallen jongerenwerkers, wijkagenten, burgers, wijkteams en andere professionals, is nog niet openbaar. Utrecht is niet de enige gemeente die op deze manier wijken waarin de onderwereld actief is in beeld brengt. Volgens Van Zanen wordt het op landelijk, regionaal en lokaal niveau 'steeds duidelijker dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit aandacht verdient'.

Kwetsbare inwoners Overvecht is een wijk met tal van problemen. Het aantal sociale huurwoningen is met 72 procent hoog. Er wonen veel (in potentie) kwetsbare bewoners. De 'psychosociale problematiek', zoals schulden, verslaving en sociaal isolement, is groot. Ondanks dat er al jaren miljoenen euro's extra naar de wijk gaat, verdwijnen problemen niet. PvdA-raadslid Bouchra Dibi pleit voor extra politietoezicht. Zij woont zelf al dertig jaar in Overvecht, waar diefstallen, vernielingen en autobranden wekelijks voorkomen. Zij zegt: "De situatie in Overvecht is al jaren hetzelfde. Wat wel erger wordt is dat steeds jongere jongens steeds ergere dingen gaan doen." Het is hoog tijd voor een meerjaren vei­lig­heids­plan VVD-raadslid Queeny Rajkowski Volgens Dibi moet dan ook vooral worden ingezet op 'de basis', doelend aan een opleiding en werk voor jongeren. "Nu worden deze jongens te makkelijk verleid, met geld en beloftes, en komen zo in de criminaliteit. Het zijn vaak jongeren uit gezinnen met allerlei problemen, zoals overspannen moeders en vaders die hele dagen in café's hangen." Toch zal een veilige wijk een kwestie van de lange adem zijn, denkt VVD-raadslid Queeny Rajkowski. Hoog tijd voor een meerjaren veiligheidsplan, zegt zij. "De criminaliteit in de wijk staat nu niet bovenaan het prioriteitenlijstje van het college, maar dat zou de komende jaren wel moeten. Cameratoezicht zal al helpen, maar daar willen sommige partijen niet aan." De gemeente gaat nu in samenwerking met de politie en het OM de bestaande aanpak onder de loep nemen en 'kijken naar nieuwe effectieve mogelijkheden'.

