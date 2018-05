Overtreed je een regel als je met de iftar het vasten verbreekt?

De lezer vindt verbreken negatief en opteert daarom voor onderbreken. Puristen hebben nog een derde optie: de/het vasten breken.

Toen ons taalgebied nog behoorlijk rooms-katholiek was, luidde de gewone uitdrukking de vasten breken. Daarmee werd bedoeld: de regels voor de vasten niet naleven, en vooral: de vasten tijdelijk onderbreken. Dat deed je door wat vaker of wat anders te eten dan volgens de kerk gedurende de vastenperiode toelaatbaar was.

Het werkwoord in de vasten breken is in essentie hetzelfde als in een belofte/zijn woord breken en betekent dus schenden. Omdat verbreken in deze betekenis een synoniem van breken is, zijn varianten als de vasten/zijn belofte verbreken al geruime tijd gangbaar.