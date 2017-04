Overstroming verrast Colombianen in hun slaap: meer dan 200 doden

Het aantal doden en vermisten in Colombia blijft oplopen nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware overstroming plaatsvond. Veel Colombianen sliepen nog toen het gebeurde en konden niet op tijd vluchten.

Door zware regenval in het land trad een rivier in Mocoa, een stad met 350 duizend inwoners, buiten haar oevers. De water en modderstromen zorgden voor een ravage. Talloze huizen werden verwoest.

Er zijn inmiddels meer dan 200 doden geteld.Volgens het Rode Kruis raakten zeker 200 mensen gewond, 400 worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken ondertussen nog volop naar overlevenden en krijgen daarbij hulp van militairen.

Wijken uitgewist

Een chirurg van het plaatselijke ziekenhuis liet weten dat er zoveel gewonden zijn dat de bloedvoorraad inmiddels op begint te raken. Volgens brandweerlieden is de stroom uitgevallen in een groot deel van de stad, waaronder het ziekenhuis.

De schade in Mocoa is enorm. Zo zijn twee bruggen verwoest en huizen in zeventien wijken “feitelijk uitgewist”, zei burgemeester Jose Antonio Castro eerder vandaag tegen een lokale radiozender. Ook zijn eigen huis is verwoest.

De president is naar het rampgebied afgereisd en heeft er inmiddels ook de noodtoestand uitgeroepen.