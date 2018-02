Overnamestrijd chipmakers: Qualcomm wil NXP en Broadcom aast op Qualcomm

Als een bedrijf een bod op een overnameprooi verhoogt, stijgt het aandeel van de prooi meestal in waarde. Vreemd genoeg gebeurde maandag het tegenovergestelde. Chipfabrikant Broadcom verhoogde zijn bod op Qualcomm, maar het aandeel Qualcomm werd goedkoper.

Toegegeven, het was maandag een bijzondere beursdag. Een verkoopgolf maakte zich van beleggers meester. Vrijwel geen aandeel dat aan die golf ontkwam. Diezelfde dag werd bekend dat Broadcom, een grote chipverkoper, zijn bod op het grotere Qualcomm had verhoogd. Een bod van 70 dollar per aandeel, door de Qualcomm-directie verworpen, werd verhoogd naar 82 dollar. In plaats van 110 miljard dollar wil Broadcom (jaaromzet 15 miljard dollar, ruim 15.000 werknemers) nu 130 miljard neertellen voor Qualcomm (23 miljard, ruim 30.000 werknemers).

Als Broadcom concurrent Qualcomm weet in te lijven, wordt het in een klap een van de grootste chipverkopers ter wereld

Het is een van de hoogste biedingen ooit . En het hoogste bod in de geschiedenis van de techsector. Met Qualcomm, dat zijn geld vooral verdient met chips voor mobiele telefoons en met licenties waarvoor bedrijven moeten betalen als zij Qualcomm-technologie gebruiken, zou Broadcom na Intel en Samsung de grootste chipverkoper ter wereld zijn. Ook Broadcom verkoopt veel chips aan mobiele telefoon-fabrikanten al zijn het andere dan die van Qualcomm. Toch ontkwam Qualcomm niet aan de negatieve stemming onder beleggers. Het aandeel daalde 6,6 procent. Blijkbaar geloven beleggers niet dat het tot een overname komt.

Dat komt deels doordat er een onoverzichtelijke situatie is ontstaan. In het najaar van 2016 deed Qualcomm een bod op NXP, ooit een dochter van Philips die in Nederland ruim 2000 werknemers telt en die veel chips voor de auto-industrie maakt. Bestuurders van beide chipmakers werden het eens over het bod ter waarde van 47 miljard dollar – 110 dollar per aandeel. Dus was het alleen nog wachten op het oordeel van kartelautoriteiten die moesten beoordelen of Qualcomm en NXP samen niet te machtig zouden worden.

Investeringsfonds mengt zich in de strijd Inmiddels heeft een aantal van die autoriteiten, waaronder die van de EU, toestemming verleend. Maar de overname is nog altijd niet rond. Sinds een paar maanden roert het beroemde investeringsfonds Elliott de trom. Het wil een hogere prijs voor NXP: geen 110 dollar per aandeel maar 135 dollar. Sinds Elliott die wens heeft geuit, is het aandeel NXP flink in waarde gestegen. Het is nu meer waard dan de 110 dollar die Qualcomm bood. Een vrij ongebruikelijke situatie. Broadcoms laatste bod maakt de zaak nog ingewikkelder. Want Broadcom stelt als voorwaarde voor de overname dat Qualcomm NXP voor 47 miljard overneemt. Met de hogere prijs die Elliott wil, gaat Broadcom niet akkoord. Broadcom stelt ook als voorwaarde dat de aandeelhouders van Qualcomm, zoals gepland, op 6 maart bijeenkomen. Dan kunnen zij zich over het bod uitspreken.