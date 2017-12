Overnamegolf breekt weer door de grens van 3 biljoen

Het jaar is bijna afgelopen. Tijd voor lijstjes, tijd voor geturf. Natuurlijk liet de Britse zakenkrant The Financial Times (FT) turven hoeveel geld er was gemoeid met overnames en fusies van bedrijven dit jaar: 3,5 biljoen dollar, bijna 3000 miljard euro. De meeste en de grootste overnames vonden in de Verenigde Staten plaats – waar anders? In Nederland was 2017 vooral het jaar van de mislukte deals.

Hoe gigantisch dat bedrag van 3,5 biljoen ook klinkt – het is ruim elf keer zo veel als de totale uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid in 2017 – een record was het niet. Vorig jaar lag het bedrag iets hoger, in 2015 nog hoger. Wel is het, zo tekende Financial Times aan, voor het vierde achtereenvolgende jaar dat het bedrag van 3 biljoen dollar werd overschreden. Dat gebeurde nog niet eerder. Vorige fusie- en overnamegolven waren er in de periode 1998-2000 en in 2005-2007.

Bedrijven boeren goed en dus hebben ze weer geld in kas. Door de lage rente levert dat geld op de bank niets op en dus gaan ze op koopjesjacht.

Vier jaar vol fusies en overnames, zegt dat wat? Vaak zijn die golven er als bedrijven een paar jaar goed hebben geboerd. Ze hebben dan veel geld in kas en dan ontstaat druk om iets met dat geld te doen. Dat de rente extreem laag is waardoor het hebben van geld op de bank bijna niets oplevert, speelt de laatste jaren ook een rol.

Fusie en overnamegolven markeren vaak het einde van een periode van hoogconjunctuur. Na 2000 volgden het uiteenspatten van de internetzeepbel en het einde van de torenhoge aandelenkoersen van internet- en telecombedrijven. Na 2007 was er de crisis. Op de fusie- en koopgolf van het eind van de jaren twintig volgde de beurskrach van 1929.

Verenigde Staten De VS tekenden voor het grootste bedrag aan overnamedeals: 1,4 biljoen dollar. De hoogste was het bod van chipfabrikant Broadcom op branchegenoot Qualcomm: 130 miljard. Die deal is overigens nog niet rond. Qualcomms aandeelhouders moeten de overname nog goedkeuren en het is de vraag of zij dat doen. Qualcomm bereikte eind 2016 een akkoord over de overname van het Nederlandse NXP (47 miljard), maar ook die koop is nog niet beklonken. Andere grote overnames in de VS waren die van zorgverzekeraar Aetna door drogisterijketen CVS Health (69 miljard) en die van 21st Century Fox (films) door Disney (66 miljard). Volgens de FT waren er in de VS dit jaar 12.400 overnames en fusies. Het bedrag dat daarmee gemoeid (1,4 biljoen) was lager dan in 2016. In Europa werd in 2017 (856 miljard) juist 16 procent meer gespendeerd aan overnames dan in 2016. Een flinke bijdrage leverde de Franse (en een beetje Nederlandse) exploitant van winkelcentra Unibail-Rodamco (winkelcentra in Amstelveen en Leidschendam), dat de Australische branchegenoot Westfield kocht voor 24,4 miljard.