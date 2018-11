Overnamegeruchten rond TomTom stuwen aandeel omhoog

Oprichter Harold Goddijn, tevens topman en grootaandeelhouder van TomTom, liet eerder al doorschemeren een overname niet uit te sluiten. Het aandeel TomTom stond de afgelopen maanden flink onder druk, nadat het bedrijf een serie slechte berichten kreeg.

In september werd duidelijk dat de automakers Renault, Nissan en Mitsubishi het Nederlandse bedrijf inruilden voor concurrent Google, voor de levering van navigatiesoftware die in auto’s wordt ingebouwd. Niet veel later zegde ook Volvo zijn contract met TomTom op en koos eveneens voor Google.

Lange tijd leek een verkoop van het bedrijf ondenkbaar

In reactie op het slechte nieuws kondigde TomTom aan te onderzoeken of een verkoop van de goedlopende divisie Telematics mogelijk zou zijn. Telematics levert diensten aan bedrijven op het gebied van vlootbeheer: het volgen van voertuigen van het bedrijf en data over het rijgedrag en bijvoorbeeld het brandstofverbruik. De Britse zakenbank Barclays is door TomTom ingeschakeld om de opties voor die divisie in kaart te brengen.

Harold Goddijn, ceo van navigatiebedrijf TomTom. © ANP

Deur staat open Maar tijdens het polsen van interesse voor Telematics, zouden liefst drie verschillende investeringsmaatschappijen ongevraagd een bod hebben uitgebracht op TomTom in zijn geheel, zo meldde technologiewebsite TMT Finance afgelopen weekeinde. Het is niet voor het eerst dat er geruchten gaan over een overname van TomTom. Een paar weken geleden veerde de beurskoers van het bedrijf al op toen de namen van Apple, een grote klant van TomTom, en ook concurrent Here werden genoemd als mogelijke kopers. Lange tijd leek een verkoop van het bedrijf echter ondenkbaar. Harold Goddijn verkondigde telkens dat het bedrijf zelfstandig zou blijven en aangezien hij en zijn mede-oprichters gezamenlijk zo’n 44 procent van de aandelen bezitten, is een overname alleen in beeld als zij daarmee instemmen. Maar tot verrassing van andere beleggers liet Goddijn twee weken geleden plots een ander geluid horen. Tijdens een conferentie in San Francisco vroeg hij zich hardop af: “Kunnen we het best onafhankelijk zijn? Kunnen we het best samenwerken? Het zal tijd kosten om dit uit te zoeken.” Daarmee staat de deur naar een overname ineens weer open voor het bedrijf, dat moeite heeft de concurrentie met bedrijven als Google en Here vol te houden. Beleggers hopen op een meevaller, gezien de koerssprong van zowel afgelopen vrijdag als maandag. Het aandeel TomTom staat weer bijna op het niveau van half september, vlak voor het concern moest melden dat het een aantal grote autofabrikanten als klant verloren had aan de concurrentie.

