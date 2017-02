Overnamebod van Kraft Heinz op Unilever slaat in als een bom

Sommige concerns lijken onkoopbaar. Domweg omdat ze te groot zijn. Maar wat is te groot? Unilever is dat blijkbaar niet, want het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz heeft een bod gedaan op de Nederlands-Britse gigant met een omzet van 52,7 miljard euro (2016), 172.000 werknemers (2015) en een beurswaarde van 120 miljard euro. Unilever heeft het bod afgewezen, maar wellicht waagt Kraft Heinz nog een kans.

Mogelijk verandert Unilever zijn oordeel als Kraft Heinz zijn bod verhoogt

Het bericht over het afgewezen bod, door Kraft Heinz gistermiddag bekendgemaakt, sloeg in als een bom. Kraft Heinz wilde circa 143 miljard dollar (134 miljard euro) voor Unilever neerleggen, het 0p twee na hoogste bedrag dat ooit in de wereld voor een bedrijf is betaald. Samen zouden Kraft Heinz en Unilever bijna net zo groot zijn als het Zwitserse Nestlé. Op de beurs schoot het aandeel Unilever omhoog.

Unilever liet weten dat het geen reden ziet om verder te praten met Kraft Heinz, iets wat Kraft Heinz wel wil. Het bod (bijna 47 euro per aandeel; ruim 8 euro boven de slotkoers van donderdag) ‘onderwaardeert Unilever fundamenteel’ en biedt ‘aandeelhouders geen financiële en strategische waarde’, aldus Unilever in zijn reactie. Dat lijkt een stevige afwijzing, maar mogelijk verandert dat oordeel als Kraft Heinz zijn bod verhoogt.

Megaconcern Het bod is een poging van een puissant rijke Amerikaanse belegger, Warren Buffett, en een aantal gefortuneerde Brazilianen om een megaconcern of een megavoedingsmiddelenbedrijf te vormen. Buffett en het Braziliaanse investeringsfonds 3G Capital schaften in 2013 al ketchup-, soepen- en sauzenmaker H.J. Heinz aan en kochten in 2015 Kraft erbij. De combinatie Kraft Heinz bestaat dus nog geen anderhalf jaar. De combinatie Kraft Heinz bestaat dus nog geen anderhalf jaar Kraft Heinz voert merken als Philadelphia (spread), Planters (pinda’s) en Weight Watchers en in Nederland Brinta, De Ruyter (hagelslag), Venz (chocola), Honig (soepen, sauzen), Karvan Cévitam en Roosvicee. Kraft Heinz had vorig jaar een omzet van rond de 26 miljard euro. Bijna 70 procent daarvan kwam uit de VS.

Voedingsmiddelen en meer Unilever is veel groter, internationaler en diverser. Het haalt 57 procent van zijn omzet in opkomende markten en is daar de laatste tien jaar sterk gegroeid. Unilever maakt niet alleen voedingsmiddelen (soepen, sauzen, mayonaise, maaltijdmixen, pindakaas en margarine), maar ook ijs, thee, zeep, shampoo, deodorant, was- en schoonmaakmiddelen. Bekende Unilever-merken zijn Knorr, Hellmann’s, Calvé, BlueBand, Becel, Magnum, Ola, Ben & Jerry’s, Lipton, Dove, Axe, Omo en Unox. Het is niet uitgesloten dat Kraft Heinz eerst heel Unilever wil kopen om daarna de niet-voedingsmiddelen door te verkopen. In dat geval zou Unilever, in 1930 ontstaan toen de Nederlandse Margarine Unie fuseerde met de Britse zeepfabrikant Lever Brothers, in delen worden opgeknipt. Unilever haalde vorig jaar met zijn voedingsmiddelen een omzet van 12,5 miljard euro: Knorr is het grootste merk.

Fabrieken in Nederland Producten voor persoonlijke verzorging, zoals zeep, shampoo, deodorants en conditioners zorgden vorig jaar voor een omzet van ruim 20 miljard euro. IJs en thee waren samen goed voor 10 miljard en de huishoudmiddelen ook. Kraft Heinz maakt zulke producten niet. Unilever heeft nog drie fabrieken in Nederland: in Oss (soepen, sauzen, Unox-rookworst), Hellendoorn (ijs) en Rotterdam (pindakaas, margarine). Bij een eventuele overname heeft het personeel van de voedingsmiddelenpoot reden tot zorg. 3G Capital pleegt de touwtjes bij gekochte bedrijven strak aan te trekken, fabrieken te sluiten en sterk op winst te sturen. Dat deed het ook bij zijn brouwerijen. 3G Capital is grootaandeelhouder van AB Inbev, ’s werelds grootste bierbedrijf dat ontstond na een serie overnames en dat in 2016 opzien baarde door branchegenoot SAB Miller te kopen voor bijna 100 miljard euro.

