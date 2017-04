Overname van AkzoNobel in nieuwe fase beland

De Britse belegger Elliott Advisors opende vanochtend het slijpwerk. Mede namens 33 andere (anonieme) aandeelhouders van AkzoNobel eiste Elliott per brief het vertrek van Akzo’s president-commissaris, Antony Burgmans.

Dat vertrek zou besproken moeten worden op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die AkzoNobel binnen acht weken - maar liever eerder - moet uitroepen. Elliott dreigt met een stap naar de rechter als AkzoNobel dat niet doet. Beleggers roeren zich wel vaker tijdens overnamegevechten, maar de actie van Elliott is erg ongebruikelijk.

AkzoNobel antwoordde meteen. De commissarissen piekeren er niet over om Burgmans weg te sturen. Bovendien beschuldigde AkzoNobel Elliott ervan potentieel koersgevoelige informatie te hebben verstrekt aan PPG, de Amerikaanse verffirma die twee keer een bod op AkzoNobel deed.

AkzoNobel heeft zijn vermoeden gemeld aan de AFM, de instelling die toezicht houdt op de financiële markten, en heeft Elliott om opheldering gevraagd over eerdere contacten met PPG. Elliott antwoordde dat het met PPG heeft gesproken en dat het ‘zich bewust was van de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving.’

Elliott heeft zijn opmerkelijke actie ondernomen, omdat het wil dat AkzoNobel gaat praten met PPG. Tot nu toe heeft Akzo-topman Ton Büchner alle contacten met PPG geweigerd. Hij voelt niets voor de overname, Burgmans ook niet. PPG heeft 90 euro per aandeel voor AkzoNobel geboden. Dat is meer dan de huidige koers (ruim 79 euro) en veel meer dan de koers die voor het eerste bod op de borden stond (64 euro).

Tunnelvisie

Elliott, dat sinds december 2016 een belang heeft in AkzoNobel en dat belang in maart opvoerde naar 3,25 procent, laakt Burgmans in zijn brief. Volgens Elliott moet een president-commissaris de belangen van alle betrokkenen bij AkzoNobel in de gaten houden. Bovendien moet hij toezien of bestuursvoorzitter Büchner die belangen dient. Door gesprekken met PPG te weigeren, hebben directie en commissarissen die belangen van betrokkenen ‘bewust genegeerd’ en getuigen zij van een ‘tunnelvisie’, stelt Elliott.

Vraag is nu vooral hoeveel steun de Britse belegger heeft. Elliotts brief werd ondertekend door 33 aandeelhouders die, aldus Elliott, samen meer dan tien procent van Akzo’s aandelen in handen hebben. Dat is genoeg om een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan te vragen.

Elliott meldt in zijn brief ook de resultaten van een peiling onder Akzo-aandeelhouders. Aandeelhouders die samen 49,9 procent van de aandelen hebben, werden benaderd. Iets minder dan de helft daarvan reageerde. Van de reageerders vindt vrijwel iedereen dat Akzo met PPG in conclaaf moet, aldus Elliott.

De vraag is nu vooral hoeveel steun de Britse belegger Elliott Advisors heeft

De enquête-uitslag wijst op ontevredenheid bij aandeelhouders, maar niet op een massale opstand tegen Büchner en Burgmans. Waarschijnlijk wachten de ontevreden beleggers op 19 april. Dan onthult Büchner zijn plannen met AkzoNobel. Hij zal dan moeten bewijzen dat AkzoNobel op eigen kracht snel een koers van rond de 90 euro op de borden krijgt. Zo niet, dan kan Elliott meer bijval krijgen.

Vanmiddag leverde ook PPG nog een bijdrage aan het slijpwerk. Het concern meldde niet oneerbaars te hebben gedaan en geen deals te hebben met Elliott. “Het zou onze voorkeur hebben als AkzoNobel met ons zou praten in plaats van over ons.” Waarna een nieuwe uitnodiging voor een gesprek volgde.