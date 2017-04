Overname Batavus en Sparta maakt van Pon de grootste

Als de overname slaagt, ontstaat een multinational die circa 2,3 miljoen fietsen per jaar maakt. Accell verkocht er vorig jaar 1,5 miljoen in 77 landen. Pon denkt er dit jaar 800.000 te fabriceren.

Pon en Accell benadrukken dat de overname nog niet rond is. “Wij kijken naar de pro’s en contra’s voor het bedrijf, onze strategie, werknemers en anderen”, zei ­bestuursvoorzitter René Takens van Accell vandaag.

Die besprekingen gingen, bevestigde Takens tegen Trouw, onder meer over Pons positie in Nederland na de overname. Pon en Accell verkopen hier vooral duurdere fietsen en elektrische fietsen. Hun marktaandeel is groot, maar niet precies bekend. Goedkope fietsen komen vaak uit China en ­Taiwan.

Wat de gevolgen van een over­name zijn, is nog moeilijk te zeggen. Accell assembleert en lakt fietsen in Heerenveen, waar ruim 500 mensen werken. Pon doet hetzelfde in de ­Gazelle-fabriek in Dieren (335 mensen). De onderdelen van die fietsen worden meestal in het buitenland ­gemaakt. Beide bedrijven verkopen ook fietsonderdelen en -accessoires. De fabrieken in Heerenveen en ­Dieren zijn vrij recent opgeknapt. De vakbond FNV-Metaal vreest dat er ­banen verloren gaan. Bestuurder ­Johan Voornhout: “Zo gaat dat altijd bij overnames.”

Het is mogelijk dat de Autoriteit Consument en Markt, de instantie die overnames beoordeelt, tot de conclusie komt dat Pon mét Accell in dat luxe segment te machtig wordt in ­Nederland. In dat geval kan de ACM een overname verbieden of eisen dat Pon eerst bedrijfsonderdelen verkoopt. Takens: “Juristen van Pon en Accell kijken daar nu naar.”

Elektronische fietsen

E-fietsen zijn het succesnummer van Accell; ze waren vorig jaar goed voor 41 procent van de omzet. Vooral in Nederland en Duitsland vinden ze gretig aftrek. De afzet van fietsen zonder batterij daalt in Nederland al een paar jaar. In Nederland haalde Accell een omzet van ruim 210 miljoen euro. Hoeveel fietsen hier werden verkocht, wil het bedrijf niet kwijt. Het buitenland is goed voor 79 procent van Accells verkopen. Dat komt vooral doordat het bedrijf in de loop der jaren veel buitenlandse fietsfabrikanten heeft overgenomen, tot in de VS.

Toch is het, als de overname slaagt, niet Accell maar het op fietsgebied kleinere Pon dat zich de grootste fietsenbouwer van Nederland mag noemen (en in geld gemeten ook van de wereld). Hoewel Pon een fietsverleden heeft (grondlegger Mijndert Pon begon in 1900 met de import van Opel-fietsen) timmert het pas sinds kort echt aan de weg op fietsgebied.

In 2011 kocht Pon Gazelle en het Duitse Derby Cycle. Daarna volgden onder meer Cervélo (Canadees, bekend van de wielerploeg die het sponsorde), Union en BBB, dat fietsonderdelen en wielerkleding maakt. Pon is in korte tijd een fietsgrootmacht geworden.

De overnamepoging betekent een bijzonder afscheid voor Takens die Accell sinds 1999 leidde en die in februari zijn vertrek aankondigde. Toen hij aantrad, kostte een aandeel Accell 2,33 euro. Gisteren sloot het op 31,73 euro. Weinig Nederlandse bedrijven kunnen prat gaan op zo’n koers­stijging. Uit de slotkoers blijkt dat beleggers denken dat de overname slaagt. Pikant is dat Gazelle en Batavus in 1963 ook onder één dak kwamen. In 1965 scheidden ze. De oorzaak? Grote cultuurverschillen.