Overmacht verbaast ook Sky zelf

Waarom onnodig de risico’s opzoeken en de bochten aansnijden alsof het droog is als je woensdag in de eerste bergrit het geel van je ploeggenoot kunt overnemen?

Leon van Bon schoot zondag bij de start in Düsseldorf nog wat foto’s van peperdure ploegfietsen. De ex-renner verdient tegenwoordig zijn brood als wielerfotograaf. Hij krabde zich aan zijn beginnende grijze haren en legde zijn camera even het zwijgen op. “Mijn gevoel zaterdag na de proloog was dat de Tour gedaan was. Wat Sky en Froome lieten zien in de tijdrit was ongehoord.”

Froome sloeg een stevig gat met de concurrentie. Uitgerekend Nairo Quintana, de anti-tijdrijder, was een van de weinigen die in de stromende regen in de buurt kwam van de tijd van de Brit. De Colombiaan gaf 48 seconden toe op de drievoudige Tourwinnaar. Froome ging niet eens voluit op de spekgladde straten van Düsseldorf. Hij nam genoegen met een zesde plek op 12 seconden van de winnaar Geraint Thomas.

Waarom onnodig de risico’s opzoeken en de bochten aansnijden alsof het droog is als je woensdag in de eerste bergrit het geel van je ploeggenoot kunt overnemen? “Ik ben heel voorzichtig geweest in de bochten. Ik heb enkele valpartijen gezien en ik wou zelf geen risico’s nemen, dat was het niet waard. Maar ik voelde dat ik kracht had op de rechte stukken”, zei Froome droogjes.

Frans Maassen wilde uit de eerste rit nog geen voorbarige conclusies trekken. Hij gooide het maar eens op een cliché: “Parijs is nog ver.” Dat geldt evenzeer voor de verslagenen, leek hij even vergeten. Maassen keek omhoog naar de hemel en liet zijn ogen op de donkere wolken vallen. “De weervooruitzichten zijn niet gunstig komende week. Tel daarbij de nervositeit van de massasprints in de eerste Tourweek en de hectiek. Ik wil maar zeggen dat er van alles kan gebeuren. Ook met Froome.”

Voor de oudste ploegleider van dienst kent de Ronde van Frankrijk geen geheimen. Hilaire Van der Schueren is 69 inmiddels. Hij was de assistent van Jan Raas die voor even terugkeerde in de Tour. “Vorig jaar moest Froome een stuk lopen. Voor hetzelfde geld verspeelt hij daar minuten en zijn gele trui. Ik maak me daarom niet zo heel erg druk over de uitkomst van deze proloog.”

Team Sky zwaaide zaterdag hardhandig de knoet over het peloton. Thomas, Vasil Kiryienka (derde), Froome en Michal Kwiatkowski (achtste) lieten zien dat balanceren op regen niet alleen een kwestie is van de juiste banden of van geluk. “Je moet de limiet opzoeken zonder de gevaren te veronachtzamen”, doceerde ploegleider Servais Knaven. “Vertrouwen haal je uit een heel jaar en hetzelfde materiaal.”

Overmacht Ik gun Froome geen tegenslag maar ik vermoed dat sommigen inmiddels wel al hopen op een schuiver of iets dergelijks Leon van Bon Sky had ook deze keer niets aan het toeval overgelaten. Elke bocht en ieder recht stuk asfalt was door de renners verkend en opnieuw verkend, zei Knaven. Maar, zo gaf Knaven toe, de overmacht waarmee Sky de koers naar zijn hand zette had ook de ploeg zelf overvallen. “Wij wisten eigenlijk niet waar wij zouden staan in dit deelnemersveld. Thomas was in de Giro geblesseerd afgestapt en Chris kende een ietwat tegenvallende Dauphiné. Maar wij zijn er klaar voor, dat blijkt na zaterdag wel.” Niemand die openlijk durfde toegeven dat Froome en Sky de Tour in het slot hebben gegooid. Van spanning was voor, tijdens en na de eerste wegrit nauwelijks sprake. Een apathische gelatenheid had ervoor plaatsgemaakt. Alsof de confrontatie met de realiteit van drie loze weken deze editie overbodig zou maken. “Ik gun Froome geen tegenslag maar ik vermoed dat sommigen inmiddels wel al hopen op een schuiver of iets dergelijks”, bekende Van Bon. Die wens werd in de etappe naar Luik bijna verhoord. Froome gleed met een tiental renners onderuit. De Engelsman hield aan zijn schuiver weinig over en sloot na een fietswissel weer aan bij het peloton. De etappezege ging naar sprinter Marcel Kittel. Rolde Froome zaterdag de loper voor zichzelf uit naar Parijs, de regen verloste hem ongewild van een gevaarlijke tegenstander. Alejandro Valverde werd ’s avonds geopereerd aan een gebroken knieschijf, die hij overhield aan een lelijke val op de Düsseldorfse roetsjbaan zaterdag. De Spanjaard kan dit jaar waarschijnlijk afschrijven.

Een korte en stille terugkeer van jan raas Jan Raas was zondag voor even terug in de Tour, een wedstrijd waarmee hij als renner en ploegleider een gespleten verhouding had. “Het is leuk om terug te zijn”, grijnsde hij met zijn kleine lichaam over de dranghekken gebogen. Zijn lichaam was getekend door vroegtijdige ouderdom, zijn lach niet. “Ik ben hier voor Hilaire (Van Der Schueren, red.) en Marco Minnaard, mijn provinciegenoot”, zei hij bij de start van de tweede etappe in Düsseldorf. Raas, inmiddels 64, keerde in 2003 de wielersport zijn rug toe toen hij door sponsor Rabo aan de kant werd gezet. De Zeeuw - ‘ik geef geen interviews’ - nam voor een dag plaats in de ploegwagen naast zijn ‘oude makker’ Van Der Schueren. De twee werkten begin jaren tachtig samen nadat Raas was gestopt als coureur en aan een carrière als ploegleider begon. “Ik ga vanavond weer terug naar Zeeland”, kapte Raas het piepkorte gesprek af. Zijn zelfverkozen isolement is hem heilig.

