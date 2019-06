Overlevenden bloedbad Christchurch woest om lachende verdachte

Het proces tegen Brenton Tarrant begint volgend jaar mei, liet de rechter weten. Tarrant wordt verdacht van de moord op 51 mensen en veertig pogingen tot moord. Hij wordt ook vervolgd voor terrorisme. Hij zit vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in de buurt van Auckland en kreeg via een videoverbinding mee wat er in de rechtszaal plaatsvond.

Het laat zien dat hij een beest is Mustafa Boztas

De 28-jarige man uit Australië opende op 15 maart het vuur in twee islamitische gebedshuizen in de stad Christchurch. Hij zond beelden van de moordpartij live uit via Facebook. Tarrant lachte vrijdag even toen zijn advocaten verklaarden dat hun cliënt zegt onschuldig te zijn.

Lafaard Overlevenden die naar de rechtbank waren gekomen, reageerden woest op de houding van de verdachte. “Het laat zien dat hij een beest is”, zei Mustafa Boztas, die gewond was geraakt tijdens de aanval op de moskeeën. “Het doet me verdriet dat iemand zo onmenselijk kan zijn en de levens kan nemen van zoveel onschuldige mensen.” Abdul Aziz, die bij een van de moskeeën oog in oog kwam te staan met de schutter, zei dat hij het gezicht van Tarrant wilde zien. “Hij stond daar te lachen en hij denkt dat hij zo stoer is”, zei de man, die toevoegde dat de schutter een "lafaard" was toen hij er bij hun eerdere treffen vandoor ging. “Zet me 15 minuten met hem in een cel. Dan zullen we zien of hij nog kan lachen.”

