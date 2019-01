Overleg VS over begroting en grensmuur weer gestrand, overheid blijft dicht

Trump vraagt om 5 miljard dollar voor de bouw van de muur en liet weten de Amerikaanse overheid “zolang als nodig" dicht te houden. “Het kan lang gaan duren, maar het kan ook snel voorbij zijn", zei hij. Hoewel de president voorafgaand aan het sluiten van de overheid zei dat hij de verantwoordelijkheid hiervoor graag op zich zou nemen, wijst hij sinds de shutdown daadwerkelijk in effect is, met een beschuldigende vinger naar de Democraten.

Lees verder na de advertentie

De Democratische leider Nancy Pelosi neemt donderdag de voorzittershamer van het Huis van Afgevaardigden over, als de Democraten er de meerderheid krijgen. Tijdens een interview met NBC News zei Pelosi onomwonden dat er ‘niks naar de muur’ zal gaan.

De partij had al laten weten dat ze dezelfde dag nog een wet in stemming willen brengen die een eind maakt aan de 'sluiting' zonder verdere financiering van de grensmuur. In het voorstel staat dat de meeste overheidsorganen die nu gesloten zijn weer open zullen gaan tot zeker 30 september, met uitzondering van het Department of Homeland Security, oftewel de binnenlandse veiligheidsdienst, die belast is met de grensbewaking. De Democraten hopen zo het struikelblok in de onderhandelingen te omzeilen, maar het Witte Huis heeft dat plan al verworpen.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei later woensdag dat de Senaat geen wetsvoorstellen van de Democraten om een eind te maken aan de overheidssluiting niet zal goedkeuren, als daar niet de 5 miljard voor de muur in zijn opgenomen. “De Senaat zal zijn tijd niet verspillen aan een wet van de Democraten die niet door deze kamer zal worden aangenomen en die de president toch niet zal tekenen”, zei McConnell.

Een kwart van de overheid, zo’n vijftien ministeries en tientallen instanties, is momenteel gesloten. Honderdduizenden ambtenaren worden hierdoor getroffen; zij krijgen momenteel geen salaris en moeten wel gewoon doorwerken, of zitten noodgedwongen thuis. Ook burgers die gebruik maken van overheidsdiensten hebben last van de overheidssluiting.

Trump heeft de partijen uitgenodigd om vrijdag verder te praten. De Amerikaanse overheid zit sinds 22 december gedeeltelijk op slot.