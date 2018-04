Overleden tijdens de koers: Michael Goolaerts

Het was de eerste keer dat Goolaerts als prof in de klassieker Parijs-Roubaix mocht rijden

Lees verder na de advertentie

Blij had Goolaerts ’s ochtends nog het nummer 84 opgespeld, klaar om zijn kopman Wout Van Aert bij te staan. Het zou de eerste keer worden dat hij als prof in de klassieker over de kasseien in Noord-Frankrijk mocht koersen. Maar na honderd kilometer was het voorbij. Opeens lag de jonge renner in de greppel aan de linkerkant van een kasseiweg bij het plaatsje Vielsy. Op zijn rug, onbeweeglijk, in zijn eentje. Zijn hart was gestopt.

Hulpdiensten waren binnen twee tot drie minuten ter plekke. Als eerst knielde medisch personeel van de organisatie bij hem neer. Zij reanimeerden Goolaerts minutenlang op de plek van het ongeluk. Later hielpen ook brandweermannen mee voordat de ongelukkige wielrenner in een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Lille werd gebracht.

Daar overleed hij, in het bijzijn van familie, om 22.40 uur. Een onderzoek moet uitwijzen wanneer Goolaerts zijn hartaanval kreeg. Op de fiets al, of pas toen hij was gevallen. Uitsluitsel wordt de komende dagen verwacht.

Goolaerts (tachtig kilo, 1.86 meter), in 1994 geboren in Lier, was niet de bekendste renner van het peloton. De tweedejaars prof was jong, vol energie en soms te laat voor de training. Zijn ploegleider Michiel Elijzen omschreef hem bij de NOS als zeer talentvol, altijd goedlachs en positief.

‘Goolie’, zoals onder meer zijn teamgenoot Wout Van Aert hem noemde, had een plek in het team voor Parijs-Roubaix verdiend door in onder meer Dwars door West-Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en de Driedaagse Brugge-De Panne in de top-20 te rijden. Vorige week zat hij nog in de kopgroep in de Ronde van Vlaanderen. Zijn laatste foto op Twitter herinnerde daar nog aan. Te zien is hoe Goolaerts de Muur van Geraardsbergen op rijdt. Supporters ontsteken Bengaals vuur. Ze juichen voor hem.

Nu heerst er verdriet. Van Aert was zelf diep bedroefd. Hij reed jaren met Goolaerts in het peloton. “Ik kan het nog niet vatten dat daar een einde aan komt. Uw eeuwige smile zal altijd een inspiratie blijven voor mij. Rust zacht maat.”

Lees ook de column van Marijn de Vries over het drama tijdens Parijs-Roubaix