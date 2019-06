Overlast en schade maar ook prachtige plaatjes: dit was #codeoranje

Omgevallen bomen, beschadigde auto's en woningen en ontregeld treinverkeer. Ons land werd dinsdagavond getrakteerd op flinke onweersbuien. In eerste instantie gaf het KNMI voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje af. Bij elke nieuwe meldingen kwamen daar weer een paar provincies bij tot in het hele land code oranje gold. Op verschillende plaatsen komen meldingen van schade en omgewaaide bomen binnen.

Vooral in het Gelderse Rheden is de schade groot na de windhoos. Tientallen auto's en woningen zijn beschadigd. Het treinverkeer is op meerdere plekken in de provincie niet mogelijk. Tot zeker 13.30 uur woensdagmiddag kunnen er geen treinen rijden tussen Apeldoorn en Deventer. Ook tussen Eindhoven en Weert en Eindhoven en Venlo rijden er voorlopig nog geen treinen omdat ProRail omgevallen bomen van het spoor moet verwijderen. Naar verwachting duurt 10.30 uur.

Naast alle materiële schade hebben ook de hulpdiensten, in onder andere Overijssel, een drukke avond gehad. Daar raakten vier mensen gewond toen een boom op twee rijdende auto's viel. Drie inzittenden werden ter plekke behandeld, één van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht.

Op Twitter delen mensen lief en leed over de zomerstorm: schade in tuinen en aan auto's, maar ook prachtige foto's van het onheilspellende weer gisteravond.

Voor een inwoner van Rheden was de storm een geluk bij een ongeluk. Tegenover de NOS vertelt de bewoner dat de boom - waarover hij al langere tijd discussie had met de gemeente - nu is omgewaaid.