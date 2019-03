Overlast door eerste officiële storm van het jaar, morgen weer stormkans

Bij de brandweer kwamen ’s middags honderden meldingen van omgeblazen bomen en muurtjes, en afgewaaide dakpannen en dakbeplatingen binnen. Het noodnummer 112 was tijdens en na de storm moeilijk te bereiken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het zwaartepunt van de storm lag volgens de brandweer in Midden-Limburg. In Roermond leidde de storm tot een verkeersinfarct toen het Designer Outlet Center werd ontruimd. Het management kon de veiligheid van de vele duizenden bezoekers niet meer garanderen. De evacuatie leidde tot een uittocht en verkeersproblemen op de omliggende wegen.

Ook op andere plekken ondervond het verkeer hinder van de zware storm. In Kerkrade viel een boom op een trein en vernielde daarbij ook een bovenleiding. De politie heeft de geschrokken passagiers uit de trein gehaald. De politie sloot de A76 richting Heerlen tussen Spaubeek en Schinnen af omdat er bomen op de weg lagen.

De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort. Maandag is er opnieuw kans op storm, aan de westkust en mogelijk ook in het Waddengebied en op het IJsselmeer.

Na 16.00 uur zwakte de storm af. De brandweer heeft sindsdien te maken met vooral veel zaagwerk, zei een woordvoerder. “We rijden van de ene naar de andere omgevallen boom om wegen vrij te maken.” Het KNMI heeft kort na 16.30 uur code oranje beëindigd. Zondagmiddag gold code oranje eerst alleen nog voor de provincies Brabant en Limburg. Eerder op de dag was het ook code oranje in Zeeland en Zuid-Holland.

Wielerkoers afgelast

In de Zeeuwse plaats Vlissingen werd vroeg in de middag de zwaarste windstoot van 121 kilometer per uur geregistreerd, meldt Weeronline. Tussen 12.00 en 13.00 uur waaide het bij Vlissingen gemiddeld windkracht 9 op de schaal van Beaufort. De storm hield in het uur daarna aan. Ook in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant waren zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur.

Ook België ondervond last van de storm. Het treinverkeer in Oost- en West-Vlaanderen werd ‘s middags volledig stilgelegd als gevolg van de storm. Er waren veel incidenten op het spoornet, zoals bomen en takken die op de sporen beland zijn. Ook het treinverkeer van Antwerpen richting werd stopgezet. Het station van Brugge is zondagmiddag preventief ontruimd vanwege instortingsgevaar van een nabijgelegen gebouw.

De Belgische wielerkoers GP Jean-Pierre Monseré werd afgelast omdat door de stormachtige weersomstandigheden de veiligheid van renners en toeschouwers niet kon worden gegarandeerd.