Overijssel beloont het creatiefste idee met een historische boerderij

Een plan dat een totaal vernieuwende kijk geeft op wat er met lege boerderijen mogelijk is, én dat van respect getuigt voor de geschiedenis van het terrein. De in het vooruitzicht gestelde prijs is dan ook aanzienlijk: wie het beste idee oppert, krijgt voor twee jaar de sleutel van de boerderij, zodat het plan werkelijkheid kan worden.

Op het erf aan de Spijkerweg in Stegeren, gemeente Ommen, staat niet alleen een woonhuis, maar ook een aantal loodsen en een voormalige koeienstal. Het perceel is ruim anderhalve hectare groot. Om de creativiteit ruim baan te geven, belooft de provincie flexibel om te gaan met de regelgeving.

Ideeën voor de toekomst

De winnaar moet dan wel accepteren dat ambtenaren over de schouders meekijken. De provincie heeft namelijk een groter doel voor ogen met deze prijsvraag: ideeën opdoen voor de toekomst van andere lege boerderijen in het buitengebied. Want die zijn er genoeg. De verwachting is dat tot 2030 een derde van het totaal aantal boerderijen in Overijssel leeg komt te staan - drieduizend in totaal.

Het winnende plan moet dus ook weer niet te particulier zijn. Wie mee wil doen, moet er gezien de grote animo snel bij zijn. Het was de bedoeling dat er 75 teams mee zouden doen, maar dat aantal is al verhoogd naar 120. Alle deelnemers krijgen morgen en vrijdag de kans om hun plannen toe te lichten. Later wordt tijdens de finale de winnaar uitgekozen.