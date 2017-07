Overheid VS doet Russische cyberbeveiliger in de ban

Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab heeft zijn nationaliteit niet mee. Het succesvolle bedrijf van antivirussoftware is door de Amerikaanse overheid inmiddels van twee lijsten geschrapt waarop gecertificeerde aanbieders staan van technologische producten. Dat betekent concreet dat sommige overheidsdiensten geen gebruik meer mogen maken van de software.

Lees verder na de advertentie

Het Witte Huis is bezorgd dat Kaspersky Lab nauwe banden onderhoudt met het Kremlin. Die bezorgdheid is in het huidige tijdsgewricht - er loopt een onderzoek naar de veronderstelde inmenging van Moskou in de Amerikaanse presidentsverkiezingen - al reden om het bedrijf in de ban te doen.

Banden met de geheime dienst De aantijgingen zijn niet nieuw. Al sinds de oprichting heeft Kaspersky Lab last van het feit dat het in Moskou gevestigd is. De directeur, Jevgeni Kaspersky, ging in het verleden bovendien naar een door de KGB (de voormalige geheime dienst van Rusland) gefinancierde school en hij werkte voor het Russische ministerie van defensie. Hij erkent dat zijn bedrijf, naast de Verenigde Staten actief in West-Europa, ook enkele mensen in dienst heeft met een achtergrond bij de geheime dienst. "Het gaat slechts om een paar mensen die werken op de verkoopafdeling om de relaties goed te houden met de overheid", zei Kaspersky deze week in een interview met persbureau AP. Dat heeft volgens de directeur verder niets te maken met eventuele samenwerking met de Russische geheime dienst FSB. Wij helpen over de hele wereld bedrijven die cyberaanvallen te lijf willen gaan. Daar horen ook bedrijven in Rusland bij. Jevgeni Kaspersky Maar volgens Bloomberg zijn de relaties wel degelijk hecht. Uit vertrouwelijk e-mails in handen van de nieuwssite zou blijken dat Kaspersky beveiligingstechnologie heeft ontwikkeld voor de FSB. De e-mails stammen overigens uit 2009. Het nieuws is volgens Kaspersky uit zijn verband gerukt. "Wij helpen over de hele wereld bedrijven die cyberaanvallen te lijf willen gaan. Daar horen ook bedrijven in Rusland bij."

Niet meer bij het Witte Huis Dit soort aantijgingen bewijzen volgens de directeur enkel dat zijn bedrijf een speelbal is geworden van een geopolitieke strijd tussen de Verenigde Staten en Rusland. Die werd ingezet in 2014 toen de Amerikanen sancties invoerden vanwege de annexatie van de Krim en is volgens Kaspersky sinds die tijd alleen maar verdiept. De man die in een interview in 2013 nog beweerde dat zijn bedrijf 'Amerikaanser is dan de meeste Amerikanen' betreurt dat zeer. De dochteronderneming die Kaspersky opzette in de Amerikaanse staat Virginia was vooral bedoeld om Amerikaanse overheidsdiensten aan zich te binden. Ook sponsorde het beveiligingsbedrijf tal van conferenties die bezocht werden door hooggeplaatste personen uit de inlichtingenwereld, zoals Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van president Trump. Die tijd is definitief voorbij. Kaspersky is niet alleen verboden bij enkele overheidsdiensten. Er ligt ook een wet in het Congres die ervoor moet zorgen dat het ministerie van defensie de software niet meer gebruikt. En vorige week werden Kaspersky-medewerkers ondervraagd door FBI-agenten. De gang van zaken wordt door sommige Amerikaanse experts in cyberveiligheid betreurd. Ze zeggen dat er onvoldoende bewijzen op tafel liggen om Kaspersky in de ban te doen. Michael Daniel, oud Witte Huis-medewerker, zei tegen persbureau Reuters: "Ik geloof niet in geografische restricties. Een beslissing om geen zaken meer te doen met een bepaald bedrijf moet enkel gebaseerd zijn op slecht gedrag."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.