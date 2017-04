Overheid verdiende sinds 1975 niet zo weinig aan aardgas

In 2013 kreeg de overheid nog de hoogste opbrengst ooit aan aardgasbaten: 15,4 miljard, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

De daling van de aardgasbaten van de afgelopen jaren kwam onder meer door lagere winning van aardgas. De overheid heeft de afgelopen jaren de gaskraan steeds verder dichtgedraaid vanwege de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Nu mag er jaarlijks hooguit 24 miljard kuub Gronings gas worden gewonnen en in koude winters 27 miljard kuub. Vanaf oktober mag hooguit 21,6 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. In 2013 werd nog 54 miljard kuub gewonnen uit het Groningenveld.

Ook de gaswinning in de Noordzee neemt gestaag af. In 2000 piekte de productie uit velden in het Nederlandse deel van de Noordzee en sindsdien is die gehalveerd.

De inkomsten uit aardgas zijn ook lager omdat de prijs van aardgas is gedaald. De producentenprijzen voor aardgas zijn in 2016 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013.

Aardgasbaten vormen ook een veel kleiner percentage van de overheidsinkomsten dan eerder. Op het hoogtepunt in 1985 was dat nog meer 10 procent, in 2016 slechts 0,8 procent. Sinds het begin van de gaswinning in de jaren vijftig en de grote ontdekking van het Groningenveld in 1959 verdiende de staat ongeveer 280 miljard euro met aardgas.

