Overheid loopt geld mis door afschaffen kolenbelasting

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 genereerde Nederland 3 miljoen euro aan inkomsten uit kolenbelasting. Een jaar eerder was dat nog 195 miljoen euro.

Het grote verschil wordt veroorzaakt doordat er sinds 2016 een vrijstelling geldt: als kolen worden gebruikt voor het opwekken van energie, hoeft daarover geen belasting te worden betaald. Die belasting was per 2013 juist ingevoerd.

Energieakkoord

De afschaffing van de kolenbelasting is onderdeel van het Energieakkoord dat de overheid in 2013 sloot met bedrijven en maatschappelijke organisaties om klimaatmaatregelen te stimuleren. Energiebedrijven beloofden vijf vervuilende kolencentrales te sluiten, de overheid stelde hen in ruil weer vrij van kolenbelasting.

Toch was dat niet zomaar een geste. De energiebedrijven vochten de opgelegde kolenbelasting ook aan bij de rechter. Hun argument: energie die met de kolen wordt opgewekt wordt al belast, waardoor het onrechtvaardig zou zijn om de kolen zelf ook nog eens te belasten. De rechter gaf hen gelijk. Die oordeelde bovendien dat een kolenbelasting alleen ingevoerd mag worden als dat bijdraagt aan milieudoelen. Daar zou geen sprake van zijn: de consumentenvraag naar 'kolenenergie' neemt niet af door de kolen te belasten. Bovendien had de staatssecretaris van financiën volmondig tegen de Tweede Kamer gezegd dat de kolenbelasting puur diende om de schatkist te spekken.

Ondanks de gederfde inkomsten van de kolenbelasting stegen de totale overheidsinkomsten uit milieubelastingen en -heffingen in 2016 met 3 procent tot ruim 25 miljard euro. Dat is onder meer te danken aan een hogere BPM op nieuwe auto's en motoren. De grootste milieubijdrage aan de schatkist (8 miljard euro) komt van de accijns op brandstof.