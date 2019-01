Overheid laat onderzoeken hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met misbruik

Het WODC laat het onderzoek uitvoeren door de Universiteit Utrecht. De onderzoekers kijken welke invloed de regels, gebruiken en structuren van de Jehovah’s Getuigen hebben op de omgang met seksueel misbruik en op de bereidheid binnen de gemeenschap om aangifte te doen.

De onderzoekers willen spreken met (ex-)getuigen over hun ervaringen, met de stichting Reclaimed Voices die zich inzet voor misbruikslachtoffers, en het bestuur van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Ook zullen ze de uitkomsten van buitenlandse onderzoeken naar misbruik bij de religieuze groep analyseren.

Het bestuur van Jehovah’s Getuigen vindt het echter, ondanks aandringen van minister Dekker, niet nodig zelf een onderzoek in te stellen. Het bestuur liet eerder weten dat het slechts om enkele gevallen zou gaan en dat het interne rechtssysteem de kinderen in de gemeenschap voldoende beschermt.

Het is de eerste keer dat de overheid zelf opdracht geeft tot een onderzoek naar misbruik bij een religieuze groepering. Eerdere onderzoeken, zoals de commissie-Deetman die misbruik in de katholieke kerk onderzocht, waren op initiatief van de religieuze gemeenschap zelf.

In juli stemde de Tweede Kamer unaniem voor zo’n onderzoek, nadat uit onderzoek van Trouw bleek dat het interne rechtssysteem van de gemeenschap slachtoffers vaak niet goed beschermt en daders vrijuit gaan. De verwachting is dat het onderzoek dit najaar afgerond kan worden.

Problematisch

Ook over dat interne rechtssysteem kwamen vragen in de Tweede Kamer. De minister wijst erop dat vormen van interne rechtspraak ‘geen onbekend fenomeen’ zijn in Nederland. Ook bij sportverenigingen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven komt dat voor. Voor kerken is het recht hun eigen conflicten via interne rechtbanken op te lossen zelfs vastgelegd in het burgerlijk wetboek, zoals Trouw eerder al beschreef.

De minister noemt het problematisch wanneer deze interne systemen in plaats van het strafrecht worden gesteld, en ‘zeer onwenselijk’ wanneer leden worden ontmoedigd aangifte te doen bij de politie. Dekker heeft Slachtofferhulp Nederland en het meldpunt Sektesignaal gevraagd of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Di kunnen dat niet met zekerheid zeggen.

Dekker laat ook onderzoeken of het helpt om een aangifteplicht in te stellen. Hij noemt het een mogelijk middel om ‘ervoor te zorgen dat gevallen van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen meer bij de overheid bekend worden’.

