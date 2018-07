Overheid helpt te weinig arbeidsbeperkten aan werk

De overheid blijft nog steeds achter bij het aan het werk helpen van arbeidsbeperkten. Er hadden eind vorig jaar 10.000 banen extra moeten zijn en het zijn er 6471. Een jaar eerder schoot de overheid ook al tekort.

In een brief aan de Tweede Kamer ziet staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken toch lichtpuntjes, want het gaat beter dan in 2016. Zij moedigt onder meer ministeries en scholen aan ‘de stijgende lijn door te trekken’.

Eind 2025 moeten er in totaal 125.000 extra banen zijn. Terwijl de overheid achterblijft, ligt het bedrijfsleven voor op schema. Daar zou het aantal extra banen eind vorig jaar 23.000 moeten zijn, maar het zijn er al 30.432. Omdat het totaal van overheid en bedrijfsleven boven de planning zit is Van Ark tevreden.

Wil en enthousiasme

De staatssecretaris heeft laten onderzoeken waarom het aantal banen bij de overheid achterblijft. De belangrijkste conclusie is dat werk dat geschikt is voor arbeidsbeperkten vaak wordt ingekocht, bijvoorbeeld werk in de plantsoenen of in de kantine. Wie dat werk doet, is niet aan de slag bij de overheid maar bij het cateringbedrijf of de hovenier en telt niet mee voor het aantal banen voor arbeidsbeperkten bij de overheid.

Uit het onderzoek blijkt volgens Van Ark dat er bij overheidswerkgevers toch wel mogelijkheden zijn die niet worden gebruikt. Zo nemen vergelijkbare scholen een verschillend aantal mensen met een arbeidsbeperking aan. Van Ark concludeert daarom dat ‘de wil en het enthousiasme allesbepalend’ zijn. Maar zij gaat ook nadenken over de vraag of de regels veranderd moet worden om meer mensen aan het werk te helpen.

Ondertussen piekert Van Ark ook over de loondispensatie. Zij kreeg veel kritiek op haar plan deze regeling in te voeren. Daarbij betaalt de werkgever een deel van het loon en gaat de werknemer zelf naar de gemeente voor een aanvullende uitkering. Nu krijgen werkgevers nog een loonkostensubsidie als zij een arbeidsbeperkte in dienst nemen. Werkgevers bepleiten verandering, maar bijna alle andere organisaties vinden het niks. Job Cohen, voorzitter van Cedris, de organisatie van sociale werkbedrijven, wijst erop dat het aantal banen met loonkostensubsidie groeide met 6200 tot 11.200. “Het is een succesvol instrument.”