Overgelopen vrouw keert terug in Noord-Korea: Leven in het zuiden was een hel

De vrouw, die zich in Zuid-Korea Lim Ji-hyun noemde, was in 2014 overgelopen naar het zuiden. Daar werd ze populair in tv-programma’s als ‘Moranbong Club’, waarin voormalige Noord-Koreanen vertellen over hun leven in de dictatuur van Kim Jong-un. De gasten verzetten zich in het programma tegen diens leiderschap, waar in Noord-Korea de doodstraf op staat.

Lim trad ook op in ‘Man in het zuiden en vrouw in het noorden’, een reality-show waarin een bekende Zuid-Koreaan en een vrouw uit Noord-Korea doen alsof ze getrouwd zijn. Maar na haar tv-optredens in het zuiden dook de vrouw afgelopen weekend onverwacht op in een video op een Noord-Koreaanse website. Daar werd ze geïnterviewd, naast een landgenoot die ook is teruggekeerd uit het zuiden.

Ik stelde me voor dat ik goed te eten zou krijgen en rijk zou worden in Zuid-Korea Lim Ji-hyun

Lim, die zichzelf nu Jeon Hye-sung noemt, zegt dat ze vrijwillig is teruggekeerd. Ze vergelijkt haar leven in het zuiden met ‘de hel’. “Ik stelde me voor dat ik goed te eten zou krijgen en rijk zou worden in Zuid-Korea. Maar nadat ik op verschillende plaatsen was geweest, zoals cafés, realiseerde ik me dat het leven fysiek en emotioneel belastend was. Ik voelde me heel eenzaam in Zuid-Korea en ik miste mijn ouders.”

Haar optredens in Zuid-Koreaanse tv-programma’s deed ze alleen om geld te verdienen, zegt zij nu. Daarbij bedacht ze niet eens zelf wat ze zou zeggen. “Ik had geen andere keus dan te zeggen wat ze ook maar schreven in het script. Een keer kreeg ik te horen: Denk je dat het makkelijk is om 400.000 won (300 euro) te verdienen?”

Het is niet duidelijk hoe Lim, of Jeon, nu weer in Noord-Korea is terechtgekomen. Een bron bij de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst suggereert in de krant JoongAng Ilbo dat ze wellicht gepakt is aan de grens tussen China en Noord-Korea. Daar zou ze zijn geweest tijdens een poging om haar familieleden uit het noorden te laten ontkomen. Volgens de informatie in de video woont ze nu weer bij haar ouders.

Ontvoeringen Noord-Korea ontvoert geregeld mensen uit het buitenland. Dat kunnen overgelopen Noord-Koreanen zijn, maar het gebeurt ook met buitenlanders. Zo zijn er in het verleden Japanners ontvoerd vanaf de kust van hun eigen land, om in Noord-Korea Japanse les te geven. Ook heeft het regime in Pyongyang ooit een succesvolle Zuid-Koreaanse regisseur ontvoerd, om de filmindustrie in eigen land te ontwikkelen. Noord-Korea ontvoert geregeld mensen uit het buitenland In de afgelopen decennia zijn tienduizenden Noord-Koreanen gevlucht naar het zuiden. Velen van hen worstelen met de aanpassing aan het leven daar. Sinds 2012 zijn er naar schatting 25 teruggekeerd.

