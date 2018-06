Overbieden is nu ook bij nieuwbouw troef

Makelaar Tommy van Uden van Punt Makelaars in Utrecht maakt dezer dagen gekke dingen mee. Tussen inschrijfformulieren voor nieuwbouwprojecten zitten uitvouwkaarten waaruit een foto van de kopers omhoog komt, of aanvragen op gekleurd papier. Alles om op te vallen.

Anderen proberen informatie los te krijgen over nieuwbouwprojecten in de pijplijn. Sinds kort zitten daar ook mensen tussen die boven de vraagprijs bieden. De krapte op de woningmarkt maakt mensen wanhopig, zegt Van Uden.

Overbieden schakelt de meeste starters direct uit

Overbieden is in bestaande bouw momenteel meer regel dan uitzondering. Twee weken geleden nog verkocht Van Uden een huis van 6,5 ton voor 130.000 euro meer. Maar in de nieuwbouw gebeurde dat nog niet.

Die huizen gingen tot voor kort allemaal voor dezelfde prijs de deur uit. Op sommige plaatsen verandert dat nu. Een bouwproject met vijftig woningen trekt zeker 350 gegadigden, zegt Van Uden. Door de oververhitte huizenmarkt bieden sommige kopers tegen elkaar op.

Een envelopje Vereniging Eigen Huis krijgt bezorgde telefoontjes en meldingen van mensen die een nieuwbouwhuis zoeken. De prijs in een brochure blijkt niet de vraagprijs, maar de 'vanaf'- prijs te zijn, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Projectontwikkelaars melden na de inschrijving dat ze de vraagprijs 'wegens grote belangstelling' loslaten. "Het is dan aan geïnteresseerde kopers hoeveel ze willen overbieden." Mensen leveren steeds vaker 'een envelopje in', bevestigt Annebelle van der Kloet van NVM, Nederlands grootste vereniging van makelaars en taxateurs. Dat betekent dat ze meer neertellen dan gevraagd. Nieuwbouwhuizen gaan zo naar de hoogste bieder. Ook voor de NVM-makelaars is dit nieuw, maar het is niet voor iedereen een verrassing. Het is de marktwerking. Vooral in de Randstad drijven het grote tekort, de grote vraag en de stagnerende nieuwbouw de prijzen op. De eerste keer dat André de la Porte erover hoorde was twee jaar geleden in de Houthavens van Amsterdam. Dat werd een relletje, vertelt hij. Nu klinken dit soort geluiden ook uit Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Bezorgde kopers vragen zich af of het mag. Helaas mag het, zegt André de la Porte. Projectontwikkelaars mogen de prijs opvoeren als zij dat willen. Maar het is een slechte zaak voor de woningmarkt.

Eigen geld De waarde van een huis wordt namelijk bepaald met die eerste verkoop. Kopers kunnen bij de bank 100 procent van de prijs lenen. "Als jij voor 240.000 euro een appartement koopt, en je buren moeten door opbieden 275.000 euro voor datzelfde huis betalen, dan heb je kans dat de bank die 275.000 euro niet wil financieren", legt André de la Porte uit. De waarde van het huis is voor de bank immers gezet op 240.000 euro. De buren moeten dus veel eigen geld meebrengen. Dit schakelt de meeste starters direct uit. "Want die hebben al hun eigen geld vaak nodig voor de kosten koper en de verhuizing." Voor kopers kan dat betekenen dat ze een tweede lening moeten afsluiten, of geld moeten lenen bij ouders of bekenden Voor de bank is het zo inderdaad lastig bepalen wat de exacte waarde is, zegt woningmarkteconoom bij de Rabobank Christian Lennartz. Als de waarde van een nieuwbouwhuis niet meer vastligt, zal de bank met maatwerk kijken welke lening kan worden gegeven, zegt hij. Voor kopers kan dat betekenen dat ze een tweede lening moeten afsluiten, of geld moeten lenen bij ouders of bekenden. Dat is nu al reëel, zegt hij. Het opbieden bij nieuwbouw is belangenvereniging van projectontwikkelaars Neprom nog niet ter ore gekomen, zegt directeur Jan Fokkema. Hij zou het zijn leden ten zeerste afraden. Je moet mensen soms ook beschermen tegen de gekte van de markt, vindt hij. Vereniging Eigen Huis wil dat gemeenten paal en perk stellen aan deze gang van zaken. Volgens Hans van den Heuvel van VBO Makelaar is dat symptoombestrijding en lost het niets op. Pak de oorzaak aan: het structurele bouwtekort, zegt hij. "Pas als vraag en aanbod dichter bij elkaar komen houdt deze gekte op."

