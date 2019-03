Overal in de stad Beira zijn de littekens van cycloon Idai nog te zien

Het heeft slechts een half uur geregend. Maar alles in de hal van de afdeling kraamzorg op de bovenste verdieping van het Beira Central Hospital is onmiddellijk weer nat en glibberig. De regen lekt langs de blauwe en witbetegelde muren naar de vloer. Enorme schimmelplekken tekenen zich af tegen het plafond. Cycloon Idai, die de Mozambikaanse havenstad Beira anderhalve week geleden trof, blies veel ramen uit de kozijnen op de ziekenzalen en in het trappenhuis. Ze zijn nog niet allemaal gerepareerd. Sommige deuren hangen uit hun sponningen, murw gebeukt door de wind.

Maria Philimon en haar pasgeboren baby lagen in het bed waar ze nu naast staat. “Ik was zo bang”, vertelt ze. “Het hele ziekenhuis schudde en trilde. Water stroomde aan alle kanten naar binnen. Het enige wat ik wilde was vluchten: weg uit dit gebouw. Maar ik moest wel bij mijn baby blijven. Die is ziek. Werkelijk alles kwam onder water te staan.” Ze wijst om zich heen. De plassen water in de doorzakplekken in het midden van veel lege matrassen op haar afdeling herinneren er nog aan.

De algemene afdeling van het grootste ziekenhuis van Beira heeft het zwaar te verduren gehad tijdens Idai. Het gloednieuwe kinderziekenhuis ernaast doorstond de storm vrij goed. En ook de eerste hulp op de begane grond van het oude ziekenhuisgebouw is redelijk ongeschonden uit het cycloongeweld gekomen. Maar de bovenste verdiepingen zijn een ravage.

Cholera-uitbraak

“De verpleegsters hebben echt wel hun best gedaan om alles weer droog en schoon te krijgen”, zegt Philimon – die wat ongemakkelijk toegeeft dat zij niet precies weet hoe oud zij is, iets wat overigens niet heel ongebruikelijk is in Mozambique. “Ook wij patiënten hebben zoveel meegeholpen met het schoonmaken van onze eigen ziekenzalen. Maar met elke bui die nu valt, loopt alles weer onder.”

Regenen doet het elke dag nog wel een paar keer in Beira. De grond is verzadigd, de daken zijn lek. Dus staat na elke hoosbui niet alleen de hal van de kraamafdeling in het ziekenhuis blank, maar verstopt ook praktisch elke straat in de arme krottenwijken zich direct weer onder een laag modderig en stinkend water. Topprioriteit voor burgemeester Daviz Simango is dan ook het voorkomen van een grootschalige cholera-uitbraak in zijn stad.

De afdeling kraamzorg van het Beira Central Hospital. © Niels Posthumus

Hij erkent dat er een tekort aan medicijnen bestaat in ziekenhuizen als Beira Central Hospital. Het is een van zijn grootste zorgen, nu verder juist veel wegen weer langzaam begaanbaar zijn na het opruimen van alle omgewaaide bomen, mensen hun huizen repareren, er op steeds meer plekken weer benzine uit de pomp komt en er zelfs de hoop bestaat dat later deze week al de belangrijkste toegangsweg naar de stad op improvisorische wijze weer voorzichtig open kan gaan.