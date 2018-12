Over migranten wordt veel gediscussieerd. Feiten zijn ook wel eens fijn, zoals uit dit nieuwe boekje

Over de migrant wordt veel gepraat, maar lang niet altijd is het gesprek gebaseerd op feiten. Tijd voor cijfers, vindt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie en veiligheid. Dat brengt vandaag een boekje uit vol cijfers over migranten, allemaal gepresenteerd in begrijpelijke grafieken en staatjes.

Lees verder na de advertentie

In een oogopslag is te zien dat de meeste migranten hier komen voor de liefde of om bij hun gezin te zijn, dat bijna de helft van de kennismigranten uit India komt of dat het aantal studiemigranten enorm snel is toegenomen.

© Trouw/Louman & Friso. Bron: WODC, Migratie in Beeld, CBS

Waarom wilden jullie dit boekje maken? “We merken dat het gesprek over migranten veel losmaakt”, zegt senior onderzoeker Djamila Schans van het WODC. “Maar, begrippen lopen door elkaar en cijfers kloppen lang niet altijd. En hoe kun je een zinnig debat voeren als je de cijfers niet eens op een rij hebt? Er is veel beschikbaar maar als leek is daar lang niet altijd wijs uit te worden. Eerder publiceerden we ook cijfers over migratie maar dat deden we dan in dikke boekwerken die de doelgroep nooit bereikten.”

Wat is de doelgroep? “In eerste instantie is het boekje bedoeld voor beleidsmakers en politici, want die hebben niet altijd het overzicht. Maar we proberen het ook bij scholieren te krijgen. De infographics zijn verder erg geschikt voor sociale media. Daar zie je met enige regelmaat heel foute getallen rond gaan. We geven bewust geen mening over de cijfers. We zeggen niet: dit zijn er heel veel, of dit zijn er weinig. Het gaat ons erom de juiste getallen in het debat te krijgen.” © Trouw/Louman & Friso. Bron: WODC, Migratie in Beeld, CBS

Wat zijn de grootste misverstanden over migranten? “Wat mij opvalt is dat het, als we het over migratie hebben, vaak gaat over mensen die hierheen komen en niet over mensen die weg gaan. Het gaat ook vaak over asielmigranten, terwijl die nog geen kwart uitmaken van alle migranten in Nederland. Het was jarenlang de kleinste groep migranten maar ze krijgen de meeste aandacht.” © Trouw/Louman & Friso. Bron: WODC, Migratie in Beeld, CBS

Wat heeft u het meest verrast toen u de cijfers bij elkaar zag? “De grote dynamiek. Binnen tien jaar is meer dan de helft van de migranten bijvoorbeeld weer weg, dat wist ik niet. Dat is best verklaarbaar, de wereld is kleiner geworden. Vroeger stapte iemand op de boot naar Amerika en die zag je nooit meer terug. Het is nu makkelijker om te migreren en weer terug te komen. Wat mij ook verbaasde is hoezeer de groepen migranten veranderen. Als je het bijvoorbeeld hebt over arbeidsmigranten: dat waren ooit Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, nu al lang niet meer.”

Deze week gaat het over het pact van Marrakesh, wat zijn in dat debat de grootste misverstanden? “Dat is moeilijk te zeggen want dat gaat vooral over illegale migratie en daar zijn per definitie geen cijfers over. Ik hoor iemand dan zeggen dat hier straks miljoenen Afrikanen heen komen. Maar waar dat op gebaseerd is? Niemand die het weet. Wij hebben in het boekje alleen cijfers opgenomen waar we absoluut zeker van zijn.”

Lees ook:

Het migratiepact: hoe een VN-akkoord de wereld opschudt Het migratiepact van de Verenigde Naties is het oog van een politieke storm, die raakt aan de grote discussies die Europa voert over migratie en nationale soevereiniteit. Hoe kwam het zover?