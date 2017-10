Over lastige vragen gaat Thierry Baudet 'even nadenken'

Wat zegt Baudet? Hij wil het debat volgen, rustig zijn mening vormen, er nog eens goed ‘over nadenken’.

Hij krijgt een volgende vraag: politici, inclusief Baudet, zijn te veel met hun ego bezig, zijn een soort acteurs, de inhoud doet er niet meer toe. Het is weer een lastige vraag: Baudet is een en al ego, maar wil tegelijk heel inhoudelijk zijn. Wat is zijn antwoord? Het verwijt aan zijn adres geeft hem iets om eens goed ‘over na te denken’.

Wat is de kracht van dit ‘nadenken’-frame?

Best knap: geen antwoord geven en daardoor je opponenten overstijgen

Een. Het geeft Baudet iets sympathieks. Hij komt vaak over als een betweter, maar is dat blijkbaar niet, hij wil nadenken - het beeld van de betweter klopt niet.

Twee. Hij is anders dan politici, die altijd over alles een voorgekookt standpunt hebben - hij denkt na. Met dat ‘nadenken’ stijgt hij zo boven andere politici uit.

Drie. Er is nog een veel aardser effect. Hij denkt na, zegt hij - en met dat antwoord ontloopt hij heel handig die lastige vragen.

Best knap: geen antwoord op vragen geven en daardoor uitstijgen boven je opponenten.

