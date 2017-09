Over het pupillenveld waait sinds kort een nieuwe wind

Toen Gerrit Rietveld vorige week zaterdag op meerdere voetbalvelden pionnen dwars over een speelhelft zag liggen, raakte hem dat. Niet omdat het pionnen waren, maar omdat het voor hem eindelijk zover was: de hervorming van het amateurvoetbal, na ruim een jaar intensieve voorbereiding, is ingevoerd.

De pionnen op het veld symboliseren de grootste hervorming van het amateurvoetbal in ruim dertig jaar. Het Nederlandse voetbal was te lang stil blijven staan, waardoor het achterop was geraakt, was de conclusie vorig jaar in het rapport 'Winnaars van morgen'.

De KNVB deed 34 aanbevelingen om het voetbal te verbeteren, en een daarvan was het herorganiseren van het amateurvoetbal. Want iedereen, talent of niet, begint uiteindelijk bij een amateurclub.

Ongeveer 8300 teams, bijna honderdduizend kinderen, speelden afgelopen weekend hun eerste wedstrijden in een nieuwe wedstrijdvorm: zes tegen zes op een kwart veld. En niet, zoals voorheen, met zeven tegen zeven op een half veld.

Rietveld was anderhalf jaar projectleider, ging onder meer naar tachtig bijeenkomsten om te praten met mensen van 1600 verenigingen. Jorg van der Breggen was er nog langer bij als medewerker voetbalontwikkeling. Samen praten ze in Zeist, op het hoofdkantoor van de KNVB, over de invoering en de uitvoering van de hervorming.

Het gaat bij kinderen om 'ik en de bal'

Afgelopen zaterdag was de vuurdoop. Hoe is dat gegaan? Rietveld: "Bij mijn weten goed. Natuurlijk is nog niet alles perfect. Er zijn nog wel wat vragen over bijvoorbeeld spelregels. Dat zal de komende weken wel minder worden. Maar ik heb veel goede berichten gehoord. De mooiste vond ik op Twitter: de invoering was allemaal prima gegaan, het probleem was alleen dat de bal zo snel sleet omdat die kinderen zoveel aan de bal kwamen."

Wat is de grootste verandering? Van der Breggen: "Het gaat bij de jongste jeugd om het kind, dat staat centraal. We hebben bijvoorbeeld een analyse gemaakt wie het kind 'is', hoe het voetbalt en wat ze kunnen leren. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden we honderden testwedstrijden. Daaruit bleek dat jonge kinderen veel willen dribbelen, schieten en scoren. "Veel mensen die op een zaterdag langs de kant stonden, zagen bijvoorbeeld dat bij de O8 en O9 (tot vorig jaar de F'jes, red.) het veld te groot was. Bepaalde onderdelen van het spel werden hierdoor belangrijker dan goed is voor het voetballers van zeven, acht jaar. Op een half veld ging het om goed in positie staan, passen en aannemen. "Maar die vaardigheden passen nog niet bij kinderen van die leeftijd. Die kinderen kunnen geen bal van dertig meter trappen. Het gaat vooral om 'ik en de bal'. Wat is dan een optie? Een kleiner veld. Bij de mini's onderling zelfs twee tegen twee. Op die manier ga je 'logischer' de juiste vaardigheden aanleren."

In welke mate is het amateurvoetbal nu op de kop gezet? Rietveld: "Als je alles plat slaat, dan valt het wel mee. We gaan van zeven spelers naar zes, van een half veld naar een kwart veld. En er zijn wat spelregels veranderd. Indribbelen in plaats van ingooien bijvoorbeeld." Van der Breggen: "Aan de andere kant is de verandering voor de voetbalwereld weer heel groot. We deden al zo lang wat we deden, dat we misschien niet meer zo bewust waren van waarom het zo werd gespeeld. Dat kritisch onder de loep nemen, is jaren niet gebeurd. En de voetbalwereld is niet altijd even progressief. Nu hebben we het aangedurfd." Het belangrijkst blijft boven alles dat het kind het leuk vindt. Alle kinderen, toppers of niet

De KNVB heeft in het allereerste stadium van het onderzoek een vergelijking gemaakt met het buitenland. Wat viel er op? Van der Breggen: "In veel andere landen spelen ze op kleinere velden. België was interessant, omdat ze daar een jaar of vijf geleden zijn overgestapt. Nu voetbalt zo'n 60 procent daar met kleinere wedstrijdvormen. Wat blijkt: het ledenaantal van clubs is gegroeid. Bovendien zijn de prestaties van de jeugdelftallen behoorlijk. Zo goed is België nog nooit geweest. Dat het niet specifiek terug te koppelen is naar de spelvormen is duidelijk. Maar het is een mooi signaal."

Het Nederlands elftal doet het nu niet goed. Het rapport 'Winnaars van morgen' gaat om het verbeteren van het voetbalniveau. Is dit het begin van het herstel? Van der Breggen: "In theorie leiden we de totaalvoetballer beter op. Je komt vaker aan de bal, dus je techniek verbetert. De ruimtes zijn kleiner, dus je maakt sneller tactische keuzes. En je komt vaker in duels, waardoor je ook verdedigend en in fysiek opzicht je ontwikkelt. "Maar er zijn wel kanttekeningen te plaatsen. De uitkomsten kun je uiteindelijk niet meten. En als je het al kan, dan pas over acht tot tien jaar. Bovendien is het te eenzijdig belicht als je alleen de topsport noemt. Deze verandering is uiteindelijk voor het totale voetbal."

Maar jullie gaan er wel van uit dat door deze vormen de kwaliteiten van spelers verbeteren. Van der Breggen: "De omgeving waarin de kinderen het spel spelen moet bij ze passen. Stel, je haalt de coach weg, waar we overigens geen voorstander van zijn, dan nog moeten kinderen uit zichzelf datgene ontwikkelen waar ze aan toe zijn. In bijvoorbeeld 6 tegen 6 komen ze vaker in dezelfde voetbalhandeling. Herhaal je die regelmatig, dan word je beter." Rietveld: "Het belangrijkst blijft boven alles dat het kind het leuk vindt. Alle kinderen, toppers of niet. Dat biedt weer het voordeel dat ze langer blijven voetballen. Voor voetbalclubs is dat bijvoorbeeld wat ledenaantal betreft goed nieuws. En hoe meer voetballers, hoe meer potentiële topspelers er tussen zitten."

De nieuwe spelvormen leidden tot veel kritiek. Rietveld: "De voetbalwereld heeft ongeveer veertig jaar hetzelfde gedaan. Dus verandering stuitte op weerstand. Mensen twijfelden of het wel een verbetering zou zijn, die vonden dat de KNVB deed alsof kinderen nu geen plezier hebben. Tegen hen zeiden we: integendeel. Er was ook veel plezier. Mijn kinderen zaten ook twee uur voor een wedstrijd in tenue te wachten tot ze mogen. Wij denken juist dat ze nu nog meer plezier kunnen krijgen." Dit plan is niet in beton gegoten Gerrit Rietveld

Jullie hebben de ranglijst afgeschaft. Wat heeft dat voor voordeel? Rietveld: "Daar kregen we misschien nog wel het meeste kritiek op. We werken bij de O8 en O9 niet meer met een ranglijst. Dat komt omdat uit het onderzoek blijkt dat kinderen van zeven, acht niet bezig zijn met de voetbal.nl-app of kijken wat de tegenstanders hebben gedaan.''

In 'Winnaars van morgen' stond ook dat aan winnaarsmentaliteit moet worden gewerkt. Rietveld: "Kinderen willen ook absoluut winnen. Maar die ene wedstrijd op zaterdag is belangrijk, niet de stand in de competitie. Het probleem is dat ook het gedrag van ouderen verandert als er een kampioenschap op het spel staat. Iets minder goede spelers worden dan langer aan de kant gehouden. Dat is niet goed voor het plezier en de ontwikkeling van die kinderen."

Wanneer is deze hervorming een succes? Rietveld: "Als kinderen daadwerkelijk meer plezier hebben en zich beter ontwikkelen dan is het een succes. Voor nu zijn er nog voldoende uitdagingen. Teams moeten goed worden ingedeeld, zodat er geen enorme uitslagen komen. Hier hebben wij als KNVB de clubs echt voor nodig. En, ook belangrijk: het concept zoals het er nu ligt is zeker niet voor veertig jaar in beton gegoten."

Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld werkt sinds negen jaar bij de KNVB. Hij adviseert voetbalclubs en is sinds anderhalf jaar projectleider van de hervorming in het amateurvoetbal. KNVB - Gerrit Rietveld © RV

Jorg van der Breggen Jorg van der Breggen was ooit docent lichamelijke opvoeding, en werkte daarna bij onder meer als jeugdtrainer bij Alphense Boys en Sparta Rotterdam. Bij de KNVB helpt hij clubs en spelers te ondersteunen, en het voetbal verder te ontwikkelen. KNVB - Jorg van der Beggen © RV

Gefaseerde invoering nieuwe spelregels De hervormingen worden gefaseerd ingevoerd. Dit jaar de jongste jeugd, volgend jaar gaan de O10 (was eerstejaars E) ook naar 6 tegen 6, en gaan de O11 en O12 (voorheen tweedejaars E en eerstejaars D) in plaats van 11 tegen 11 op een kleiner veld 8 tegen 8 voetballen. Zo'n driehonderdduizend voetballers krijgen te maken met de nieuwe regels.

