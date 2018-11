Over een gezamenlijk FC Limburg hoor je niemand meer

Dat zal je altijd zien. Staat er in een veld van 22 acteurs maar eentje tussen die Waar in ’t bronsgroen eikenhout mee kan zingen, moet uitgerekend die ene plaatselijke held (Roel Janssen) vroegtijdig de strijd staken tijdens de streekderby tussen VVV-Venlo en Fortuna Sittard. Zo gaat dat op een avond waarop enkel het publiek van Limburgse origine is en een Duitser van Togolese afkomst (Peniel Mlapa) de show steelt namens de thuisploeg met twee treffers.

Lees verder na de advertentie

Een tikkeltje kunstmatig probeert men op deze avond de Koel in brand te steken. Er is een opkomstsponsor (jawel) die Just Fire heet en op de lange zij wordt in het Engels per spandoek een oproep gedaan om ‘de draak te ontketenen’, maar echt veel maakt dit Limburgse onderonsje nou ook weer niet los. Ja, er is wat meer politie op de been dan voor VVV-Excelsior, maar om nu te zeggen dat Boca-River er een concurrent bij heeft, dat ook weer niet. Dat de harde kern zelfs een spandoek ophangt om de bezoekers welkom terug te heten, zoals zaterdag in de Koel gebeurde, dat zien we in La Bombonera of El Monumental niet snel gebeuren. Alles verloopt in pais en vree.

Ik heb het gevoel dat alle clubs hier prima op eigen benen kunnen staan Stan Valckx

Zoals ook de wedstrijd zelf zelden opborrelt van venijn. Brisant wordt de burenruzie nooit. Oké, Janssen moet na 25 minuten hinkend naar de kant en even later stort ook Fortunees Hutten door z’n hoeven, maar VVV-Fortuna kenmerkt zich juist door de momenten waarop níet resoluut wordt ingegrepen. De lachwekkende fout van Promes bijvoorbeeld die over de bal heen maait, waarna Stokkers alleen op VVV-goalie Unnerstall af mag (0-1). Of collega-doelman Koselev die vlak na rust onnodig z’n doel verlaat, en makkelijk omspeeld kan worden door Mlapa (3-1). Dat soort fouten beslissen de matige wedstrijd die in een 3-2 zege voor de thuisclub eindigt. VVV nestelt zich met dit resultaat keurig in de subtop, de aanval op de koppositie in het officieuze kampioenschap van Limburg is afgeslagen, dik tevreden stiefelen de Venlonaren huiswaarts. Een mooie prelude voor de opening van het carnavalsseizoen, een dag later op de markt voor het stadhuis.

Middenmoot “We hebben wel een pilsje verdiend, toch,” zegt Stan Valckx, met een brede lach om de mond. De technisch directeur van VVV heeft zojuist alle hoofdrolspelers bovenaan de vermaarde trap die de kleedkamers verbindt met het veld omhelsd, nu wordt het langzaamaan tijd om de huig te spoelen met gerstenat. “Altijd leuk, winnen van een provinciegenoot,” glundert de man uit Arcen. “Voor ons dan, hè. Ik had niet de indruk dat het bij onze spelers zo leefde. Voor hen was het een wedstrijd als alle andere. Ze komen overal vandaan, behalve uit Limburg, haha. Dat sentiment kennen ze niet.” Datzelfde gold voor de bezoekers uit Sittard, met vijftien nationaliteiten in de selectie een soort VN in het klein. Met zowaar twee Limburgers in de gelederen waarvan er één (Jorrit Smeets uit Landgraaf) in Venlo nog speeltijd krijgt ook als vervanger van Hutten. Na jarenlang langs de rand van de afgrond gelopen te hebben, KNVB-voorzitter Michael van Praag had de club al eens klinisch dood verklaard, heeft Fortuna zich met dank aan de nieuwe voorzitter/eigenaar Isitan Gün, aardig opgericht. Met als voorlopige bekroning de promotie afgelopen voorjaar na een verblijf van zestien jaar op het tweede niveau. Met bescheiden middelen, de begroting van Fortuna Sittard behoort tot de laagste, draait de ploeg in de eredivisie keurig mee in de middenmoot en hoeft het vooralsnog niet te vrezen voor degradatie. “Ik vergelijk Fortuna qua lef en flair altijd een beetje met ons eigen elftal”, aldus VVV-trainer Maurice Steijn. “Daarom gun ik die club ook het allerbeste.” Eén ding wordt deze avond snel duidelijk: de fusiediscussies zoals die enige jaren terug woedden, zijn helemaal naar de achtergrond gedreven. De plannen voor een FC Limburg liggen te verstoffen in een achteraf-la. “Dat speelde toch meer verderop in het zuiden”, vertelt Valckx. “Wij kunnen onszelf hier goed bedruipen, dat zie je vanavond ook weer. Een vol huis, een goed resultaat. Misschien dat ze er bij Roda iets anders over denken, tegenwoordig. Die hadden altijd het grootste budget, maar die hebben wat stapjes terug moeten doen. Toch hoor je niemand meer over een gezamenlijk FC Limburg. Ik heb ook het gevoel dat alle clubs hier prima op eigen benen kunnen staan.”