Over de uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht was het Europees Parlement het relatief snel eens

De meeste pogingen om het Europese asiel- en migratiebeleid te vernieuwen zitten al maanden, zo niet jaren muurvast, maar er is een uitzondering. Over de uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht is in relatieve sneltreinvaart overeenstemming bereikt. Op de voorlaatste plenaire zittingsdag van het Europees Parlement in zijn huidige samenstelling stemde dat met een grote meerderheid (403-162) in met het akkoord dat eerder dit jaar al met de lidstaten was bereikt.

Hoofdonderhandelaar van het parlement, Roberta Metsola uit Malta, was blij dat haar rapport zo breed werd gesteund, maar ze had ook een kanttekening: “De meeste voorstellen voor hervorming van het migratiebeleid worden geblokkeerd door de lidstaten”. Ze verwees naar een nieuw solidariteitsmechanisme voor een evenredige verdeling van asielzoekers over de hele EU, het veelbesproken quotasysteem. “Ik hoop dat de EU het niet alleen eens kan worden over betere veiligheid aan de buitengrenzen, maar ook over solidariteit.”

Stabiliteit Het bestaande agentschap Frontex, verantwoordelijk voor stabiliteit aan de EU-buitengrenzen, wordt in de plannen aanzienlijk versterkt. In 2027 zouden er in totaal 10.000 grens- en kustwachten moeten zijn: 3000 vaste medewerkers op het hoofdkantoor in Warschau en 7000 flexibel inzetbare medewerkers die door de lidstaten moeten worden geleverd. De personeelsopbouw moet zo snel mogelijk beginnen, zodat de nieuwe taken al vanaf 2021 kunnen worden uitgevoerd. De EU-grens­wach­ten zouden vooral moeten klaarstaan als de EU net als in 2015 wordt geconfronteerd met een onverwachte stijging van het aantal irreguliere migranten Ook krijgt Frontex extra bevoegdheden bij grenscontroles, het eventuele tegenhouden van migranten en het terugsturen van afgewezen asielzoekers. De EU-grenswachten zouden vooral moeten klaarstaan als de EU net als in 2015 wordt geconfronteerd met een onverwachte stijging van het aantal irreguliere migranten. De lidstaten hebben bedongen dat Frontex-personeel alleen actief mag zijn op hun grondgebied als ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat geldt ook voor eventuele samenwerking met landen buiten de EU. De Europese Commissie presenteerde haar voorstel voor de Frontex-versterking in september vorig jaar. Hoewel er veel is afgeschaafd en bijgewerkt, is het uitzonderlijk dat zo’n pakket in een half jaar alle stadia van EU-besluitvorming doorloopt. Niet dat er geen discussie was: Griekenland en Italië hadden bezwaar tegen inmenging in hun nationale soevereiniteit, terwijl Hongarije vreest dat die EU-grenswachten migratie alleen maar stimuleren.

