Ouders trekken rechtszaak tegen school in: te veel media-aandacht

Deze vraag stond vanochtend centraal in een civiele procedure die de ouders van een meisje uit Abcoude aanspanden tegen de Piet Mondriaanschool in hun woonplaats. Een antwoord bleef uit. Toen de ouders merkten dat de zaak behoorlijk wat media-aandacht trok, trokken zij hun zaak in.

Het meisje is ingedeeld in de combinatieklas 3/4, terwijl de ouders liever zien dat ze in een klas komt met alleen kinderen uit groep 4. Pogingen om daar met de school uit te komen, liepen de afgelopen maanden op niets uit. Daarop stapten ze naar de rechter.

Hun advocaat wenste de zaak achter gesloten deuren te behandelen, omdat die volgens hem gevoelig ligt en er veel zaken spelen. De rechter kwam deels aan dat verzoek tegemoet en besliste dat aanwezigen de zaal moesten verlaten op het moment dat de persoonlijke omstandigheden daadwerkelijk aan bod kwamen. De ouders namen daar geen genoegen mee en trokken, tot frustratie van het schoolbestuur, hun zaak direct in.

Voorzitter Heleen Koldewee van het schoolbestuur noemde deze gang van zaken ‘heel vervelend’. Ze hoopte met een rechtelijke uitspraak de zaak juist af te kunnen sluiten.“We hebben de afgelopen maanden ontzettend ons best gedaan om met de ouders tot een oplossing te komen. De verhouding komt nu alleen nog maar verder onder druk te staan.”

De ouders beraden zich er nog op of ze hun dochter in de combinatieklas laten zitten of bij een andere school zullen inschrijven.

